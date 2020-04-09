Кабмин разрешил работать строителям и коммунальщикам во время карантина

Кабинет министров Украины включил в перечень служб и объектов, которым разрешено работать во время карантина, курьеров, строителей, мусорщиков и торговцев стройматериалами.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

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"На заседании правительства поддержали внесение изменений в постановление о предотвращении распространения COVID-19. Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции", — написал Шмыгаль.

По его словам, в период карантина могут осуществлять деятельность объекты почтовой и курьерской служб, строительных работ, сбора и заготовки отходов, заведения торговли строительными материалами и химчистки.

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Напомним, что в конце марта правительство продлило карантин из-за коронавирусной инфекции на 30 дней — до 24 апреля, а также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны.

Премьер тогда поблагодарил украинцев, которые придерживаются карантинного режима, отметив, что карантинный режим будет продлен еще на 30 дней до 24 апреля.