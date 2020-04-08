Политика и экономика 20 минут назад

Киев отменил закупку камер с распознаванием лиц

КГГА отменила закупку камер для измерения температуры за 65 млн грн

Киев отменил закупку камер с распознаванием лиц Киев отменил закупку камер с распознаванием лиц
Камеры. Фото: из открытых источников

Киевская городская государственная администрация разорвала договор на закупку 400 камер с функцией измерения температуры и распознавания лиц за 64,9 млн грн.

Об этом сообщила команда Prozorro в Facebook.

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Указано, что закупку камер подчиненное КГГА коммунальное предприятие "Информатика" провело без тендера, в рамках борьбы с COVID-19. Но такие камеры не подпадают под перечень товаров для противодействия распространения коронавирусу — их нет в соответствующем постановлении Кабмина.

Отмечается, что законность заключения этого договора проверила Государственная аудиторская служба Украины — и подтвердила нарушения.

Вскоре на странице тендера в Prozorro появилась информация о расторжении договора.

"Оплат по этому договору еще не было, поэтому все деньги удалось сохранить. 65 млн грн — это 7% от всех расходов Украины на закупки против COVID-19 за 2 недели", — отметили в Prozorro.

Известно, что за 2 недели — с 20 марта по 4 апреля — компании закупили через тендерный ресурс оборудование и инвентарь для медиков на сумму 952 млн грн.

Ранее сообщалось, что в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса Киевская городская государственная администрация намерена приобрести 400 видеокамер с функцией измерения температуры и распознавания лица.

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В частности, систему термального скрининга общей стоимостью 65 млн грн планируется использовать для выявления потенциальных носителей вирусной инфекции, одним из признаков которой является повышенная температура тела.

Напомним, что на заседании правительства 1 апреля чиновники ограничили посещение парков и зон отдыха.

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