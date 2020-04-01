Общество 20 минут назад

Кабмин ограничил посещение парков и зон отдыха в Украине

Кроме того, правительство готово отбирать льготы и бонусы, которые введены на время карантина

Кабмин ограничил посещение парков и зон отдыха в Украине Кабмин ограничил посещение парков и зон отдыха в Украине
Фото:kievtoyou.com

Кабинет министров Украины ограничил посещение парков и зон отдыха. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

"С целью сделать невозможным распространение коронавируса предполагается внедрить самую эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мер — домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц старше 60 лет. Также ограничить посещение парков и зон отдыха", — заявил на заседании министр здравоохранения Максим Степанов.

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При этом он обратил внимание, что постановление готовили срочно, поэтому попросил принять документ сразу же, но с возможностью доработать его на протяжении суток. В ответ на это премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в случае необходимости Кабмин может собраться на внеочередное заседание 2 апреля.

Степанов также уточнил, что в постановлении уточняется перечень случаев, когда запреты можно будет не соблюдать. В свою очередь министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил — правительство идет максимально навстречу людям, которые выбирают добровольную самоизоляцию и дают возможность им избежать различных санкций и начисление пени, а также выделяют дополнительные выплаты.

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"Я бы просил учесть возможность того, что если люди будут нарушать режим самоизоляции, чтобы мы могли отменить эти льготы и бонусы. И в случае составления соответствующих админпротоколов, чтобы мы могли эти вещи учесть", — подытожил он.

Напомним, что по состоянию на 10:00 1 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано уже 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 120 новых случаев. Всего зафиксировано 17 летальных случаев. При этом, 10 человек выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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