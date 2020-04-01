В Украине количество инфицированных COVID-19 возросло до 669 человек — Минздрав

По состоянию на 10:00 1 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сегодня на брифинге завил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, за сутки было зафиксировано 120 новых случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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На сегодняшний день в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

При этом, 10 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В то же время, на 22:00 31 марта в Украине насчитывалось 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и 17 летальных случаев.

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Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.

17 марта в Украине временно прекратили работу предприятий торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов.

25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации в стране и продлило карантин до 24 апреля 2020 года.

Ранее Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло производство против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни.