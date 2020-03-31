Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 549

По состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.

За сутки было зафиксировано 69 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья Украины, на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах страны:

Подпишитесь на канал DELO.UA

Винницкая область — 36 случаев;

Волынская область — 3 случая;

Днепропетровская область — 9 случаев;

Донецкая область — 6 случаев;

Житомирская область — 5 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 13 случаев;

Ивано-Франковская область — 45 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

Город Киев — 107 случаев;

Киевская область — 52 случая;

Львовская область — 6 случаев;

Луганская область — 2 случая;

Одесская область — 11 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 13 случаев;

Сумская область — 10 случаев;

Тернопольская область — 78 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 3 случая;

Черновицкая область — 90 случаев;

Черкасская область — 50 случаев;

Черниговская область — 2 случая.

Таким образом, в Украине только в Николаевской области пока не было официально зафиксировано ни одного заражения коронавирусной болезнью.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Указано, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 31 марта 2020 года в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщения о подозрении на коронавирус.

В то же время Министерство иностранных дел сообщает, что за пределами Украины от коронавируса лечатся 30 наших граждан.

Так, 5 украинцев проходят лечение в Италии, по 4 — в Доминиканской республике и Германии, по 3 — в Польше и Австрии, по 2 — в Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратах, по одному — в Швеции, Швейцарии, Испании, Нидерландах, Сербии, США и на Сейшельских островах.

Всего же в мире за сутки зафиксировали 63 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

"С начала пандемии COVID-19 заболели 785 709 человек, 37 686 умерли и 165 837 выздоровели", — говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.

Известно, что наибольшее количество зараженных — в США. Здесь зафиксировали 164 274 случаев COVID-19, 3040 смертей и 5847 выздоровевших пациентов.

Италия занимает второе место по количеству заболевших (101 739), но первое по количеству смертей (11 591). Одолели недуг 14 620 пациентов.

В Испании — 87 956 случаев заражения, 7716 смертей и 16 780 выздоровевших пациентов.

В Китае, первом эпицентре пандемии, зафиксировали 82 240 случаев заражения. Погибли 3309 инфицированных, 76 192 человека выздоровели — это больше, чем в любой другой стране мира.

Германия находится на 5 месте по количеству больных COVID-19 — 66 885. Но количество смертей в ФРГ сравнительно невысоко (645). Например, в соседней Франции 45 170 зараженных, из которых погибли 3030 человек.

Ранее правительство Украины приняло решение об обязательной обсервации для вернувшихся из-за границы граждан.