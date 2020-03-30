В Украине ввели обязательную обсервацию для вернувшихся из-за границы граждан

Для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы, в обязательном порядке будут соблюдать режим обсервации.

Соответствующее решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании 29 марта, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Для людей, которые не могут продолжить находиться за границей и хотят вернуться в Украину, мы сможем продолжить организацию специальных рейсов поездов и самолетов. Но граждане будут обязаны придерживаться правил обсервации", — написал он в соцсети.

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По словам министра, "события в аэропорту "Борисполь" подтвердили, что другого пути нет, а ответственность самоизоляции оказалась низкой".

Речь идет о пассажирах эвакуированного из Вьетнама рейса, которые пытались сбежать из аэропорта, чтобы их не поместили в обсервацию.

При этом Криклий не уточнил, будет ли действовать эта норма на украинцев, которые вернулись раньше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что около 17 тысяч украинцев, которые вернутся из-за границы, пройдут 14-дневную обсервацию. По его словам, сейчас готовится перечень соответствующих локаций, которыми, в частности, могут стать отели.

До этого времени все украинцы, которые возвращались из-за границы, подписывали согласие на добровольную домашнюю самоизоляцию.

Напомним, по состоянию на конец дня 29 марта, в Украины было официально зафиксировано 475 случаев коронавируса, 10 человек умерли, 6 — выздоровели.