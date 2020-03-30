"Нам никто не сказал об обсервации" — прилетевших с Бали в Киев не выпускают из самолета

В Международном аэропорту "Борисполь" утром 30 марта не утихает скандал: пассажиров, прилетевших из Бали в Киев чартерным рейсом, которые отказываются от направления на двухнедельную обсервацию в гостинице, не выпускают из самолета — люди жалуются на отсутствие воды, еды и воздуха.

Так, в социальной сети Facebook адвокат Маси Найем опубликовал видеообращение одного из пассажиров данного рейса, в котором он заявил о том, что при покупке билетов на самолет пассажиров никто не предупредил о том, что по прилету им придется отправиться на обсервацию. Напомним, решение о принудительной обсервации всех, кто прилетел из-за границы, Кабмин принял в воскресенье, 29 марта.

"Мы, туристы из Бали, прилетели на чартерном рейсе, который сами оплатили. При покупке билетов никто не сказал нам, что мы будем находиться в обсервации. После прилета в Киев нам рекомендуют направиться на обсервацию в две какие-то гостиницы за свои деньги: 380 евро за две недели, и одна какая-то бесплатная гостиница (отель "Казацкий" на Майдане Независимости — Delo.ua). В самолете нас осталось 130 человек из 180, есть много детей, есть взрослые и пожилые люди. Самолет не находится на обеспечении — воды нету, еды нету, воздуха совсем немного. На улице холодно, одежды у нас нет, багаж находится на взлетно-посадочной полосе. Мы готовы пройти медобследование, тесты за свои деньги", — рассказал на видеозапись один из прилетевших туристов.

Фото: Facebook Vitaliy Nuzhnenko

В комментариях под видеообращением пассажиров пользователи социальной сети в большей степени высказываются негативно по отношению к прилетевшим. "Не хотят в обсервацию на карантин, отправьте обратно. Задолбали уже такие "соотечественники", — написала, к примеру, Юлия Сегеда.

Тем временем, один из застрявших в самолете украинцев, Виталий Заец, написал на своей странице в социальной сети Facebook, что самолет окружён бойцами Национальной гвардии.

"Говорят, что объявят нас террористами, если не покинем самолёт. Хотят его опечатать с живыми людьми... 8:40 утра, нас пытаются дожать. Под предлогом терроризма пытаются всех вынудить, чтобы вышли из самолёта. Его хотят опечатать. Не дают ни воды, ни еды. Туалеты закрыты. Часть людей, в том числе и я, вышли из самолёта надеть вещи. Стою у самолёта, окружён конвоем... К нам по-прежнему не присылают никакого представителя власти", — написал он.

Примечательно, но в одном из своих постов Виталий написал, что перед взлетом на Бали пассажиров-таки предупредили об обсервации по прилету.

"Вылет должен был быть 18:00, в итоге нас продержали в самолете 3 часа, заставляя подписать бумажку о добровольной обсервации либо бесплатно в отеле "Козацкий", либо за деньги в других отелях, причём суммы указаны в евро. После того, как поняли, что не все будут подписывать эту бумагу, попросили написать, что мы ознакомились с ней. В итоге, собрав 180 бумажек с 3-часовой задержкой, мы вылетели из Дохи в 21:00. В 2 часа ночи мы приземлились в аэропорту Борисполь. Тут началось самое интересное. Уже дали другую бумажку, которая говорит, что я добровольно соглашаюсь на 14-дневную обсервацию, которая может продлиться на неопределённый срок в случае выявления инфекционного случая. Также интересное предложение о том, что я не имею права общаться со СМИ, что мне разъяснили мои права и предоставили полную информацию об обсервации. По факту никто ничего не объяснил. Взывали к совести, а не оперировали нормативными актами", — рассказал Виталий.

По его словам, после трех часов нахождения в самолете после посадки в Киеве, в 5 утра "у многих стали сдавать нервы": "Они начали покидать самолёт, и их под конвоем садили в автобус и увезли в один из отелей. Большинство же людей приняло решение не покидать самолёт и ждать утра, когда проснутся СМИ и лица, принимающие решения".

В 09:30 утра Виталий Заец опубликовал пост, в котором обратился к мэру Харькова Геннадию Кернесу.

"На борту есть харьковчане. Пришлите, пожалуйста, представителя власти, нас считают террористами. Повторяем ещё раз. Мы готовы сдать все тесты, готовы на самоизоляцию. Но мы уже 7 часов без еды и воды, без туалета. С нами не хотят говорить. Будем пытаться выйти в эфир и быть услышанными", — написал он.

Отметим, что всем пассажирам всех спецрейсов, которые на данный момент прибывают в аэропорт "Борисполь", выдают следующие объявления:

Фото: Facebook Маси Найем

А также предлагают подписать добровольное согласие на проведение обсервации:

Фото: Facebook Маси Найем

Адвокат Маси Найем отметил, что проблема данной ситуации состоит в отсутствии нормальной коммуникации властей с людьми.

"Ситуация сейчас, с рейсом PQ398. Самолет прилетел с Бали. Приземлился в Киеве. На борту 15 детей. Но граждан Украины не выпускают из самолета. Всех не выпускают. Условие? Подписание некого документа, в котором идет речь о том, что все уведомлены о причинах и характере обсервации, о последствиях несоблюдения режима и так далее. Но... никто не отвечает на вопросы, не выполняет те условия, под которыми просят подписаться. Только что запретили снимать любые видео из самолета. Ясное дело, что никакого адвоката к ним не пускают (потому что это карантинная зона... Конституция не работает во время карантина?). Проблема в коммуникации. Людям возможно все объяснить. А не кинуть на амбразуру командира и бортпроводника", — написал Найем на своей странице в Facebook.