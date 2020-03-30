Минздрав: коронавирус не летает в воздухе, но его легко подцепить с любой поверхности

Коронавирус не циркулирует в воздухе, однако им легко заразиться с любой поверхности через немытые или недостаточно тщательно помытые руки.

Об этом говорится в рекомендациях по COVID-19 Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

"Если вам больше 65 лет и вас есть такие болезни, как хронические легочные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, вы имеете высокий риск тяжелого течения заболевания COVID-19. Однако, если у вас серьезное хроническое заболевание, вы имеете высокий риск тяжелого течения COVID-19, даже если вам меньше 65 лет", — говорится в сообщении.

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В Минздраве советуют держаться на расстоянии не менее 1 метра от людей с симптомами ОРВИ и дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаетесь.

При этом в ведомстве констатировали, что коронавирус не летает в воздухе. Однако вирус, который вызывает COVID-19, передается через капельки, образующиеся, когда зараженный человек кашляет, чихает или говорит. Эти капли слишком тяжелые, чтобы циркулировать в воздухе. Они быстро падают на пол или другие поверхности.

"Вы можете заразиться, вдохнув зараженные вирусом капли, если вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра человека, инфицированного COVID-19. Также вирус передается контактным путем, поэтому вы можете заразиться, коснувшись загрязненной поверхности, а затем — глаз, носа или рта немытыми или недостаточно тщательно помытыми руками", — предупредили в Минздраве.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новые случая заражения коронавирусной болезнью.