В Украине лабораторно подтвердили 480 случаев коронавируса

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 62 новые случаи заражения коронавирусной болезнью, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам на данный момент коронавирус обнаружен:
Винницкая область — 23 случая;
Волынская область — 2 случая;
Днепропетровская область — 8 случаев;
Донецкая область — 6 случаев;
Житомирская область — 5 случаев;
Закарпатская область — 1 случай;
Запорожская область — 11 случаев;
Ивано-Франковская область — 41 случай;
Кировоградская область — 4 случая;
Город Киев — 102 случая;
Киевская область — 49 случаев;
Львовская область — 6 случаев;
Луганская область — 2 случая;
Одесская область — 8 случаев;
Полтавская область — 1 случай;
Ровенская область — 11 случаев;
Сумская область — 9 случаев;
Тернопольская область — 60 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 1 случай;
Хмельницкая область — 2 случая;
Черновицкая область — 75 случаев;
Черкасская область — 50 случаев;
Черниговская область — 2 случая.
Таким образом, в Украине только в Николаевской области пока не было официально зафиксировано ни одного заражения коронавирусной болезнью.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Как отмечается, по состоянию на утро 30 марта 2020 года в Центр поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее правительство приняло решение об обязательной обсервации для вернувшихся из-за границы украинцев.