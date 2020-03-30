В Украине лабораторно подтвердили 480 случаев коронавируса

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели.

За сутки было зафиксировано 62 новые случаи заражения коронавирусной болезнью, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По регионам на данный момент коронавирус обнаружен:

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Винницкая область — 23 случая;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 8 случаев;

Донецкая область — 6 случаев;

Житомирская область — 5 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 11 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 случай;

Кировоградская область — 4 случая;

Город Киев — 102 случая;

Киевская область — 49 случаев;

Львовская область — 6 случаев;

Луганская область — 2 случая;

Одесская область — 8 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 11 случаев;

Сумская область — 9 случаев;

Тернопольская область — 60 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 2 случая;

Черновицкая область — 75 случаев;

Черкасская область — 50 случаев;

Черниговская область — 2 случая.

Таким образом, в Украине только в Николаевской области пока не было официально зафиксировано ни одного заражения коронавирусной болезнью.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Как отмечается, по состоянию на утро 30 марта 2020 года в Центр поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее правительство приняло решение об обязательной обсервации для вернувшихся из-за границы украинцев.