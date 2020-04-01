Общество 1 час назад

Главный санврач Украины рассказал, почему врачей не проверяют на коронавирус каждый день

Виктор Ляшко сослался на опыт Италии и Испании

Главный санврач Украины рассказал, почему врачей не проверяют на коронавирус каждый день Главный санврач Украины рассказал, почему врачей не проверяют на коронавирус каждый день
Фото: elise.com.ua

Для украинских врачей не проводят тестирование на коронавирусную инфекцию, потому что это может создать "обманчивое ощущение безопасности".

Об этом во время брифинга 1 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"У нас используется опыт Италии и Испании, которые показали, что тестирование ежедневное или раз в два дня всех медицинских работников приводит к появлению мнимого ощущения безопасности", — отметил он.

Ляшко добавил, что проверка медиков или других людей, задействованных в обслуживании жизненно важных для страны сфер, рекомендуется проводить только при появлении симптомов, а также после решения лечащего врача или эпидемиолога.

Напомним, что по состоянию на 10:00 1 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По словам Ляшко, только за сутки было зафиксировано 120 новых случаев. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19, а 10 человек уже выздоровели.

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Также стоит отметить, что 17 марта в Украине временно прекратили работу предприятия торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов. 25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации в стране и продлило карантин до 24 апреля 2020 года.

Ранее Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло производство против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни.

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