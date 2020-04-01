Главный санврач Украины рассказал, почему врачей не проверяют на коронавирус каждый день

Для украинских врачей не проводят тестирование на коронавирусную инфекцию, потому что это может создать "обманчивое ощущение безопасности".

Об этом во время брифинга 1 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"У нас используется опыт Италии и Испании, которые показали, что тестирование ежедневное или раз в два дня всех медицинских работников приводит к появлению мнимого ощущения безопасности", — отметил он.

Ляшко добавил, что проверка медиков или других людей, задействованных в обслуживании жизненно важных для страны сфер, рекомендуется проводить только при появлении симптомов, а также после решения лечащего врача или эпидемиолога.

Напомним, что по состоянию на 10:00 1 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По словам Ляшко, только за сутки было зафиксировано 120 новых случаев. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19, а 10 человек уже выздоровели.

Также стоит отметить, что 17 марта в Украине временно прекратили работу предприятия торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов. 25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации в стране и продлило карантин до 24 апреля 2020 года.

Ранее Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло производство против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни.