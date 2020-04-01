Ляшко: Большинство умерших после заражения коронавирусом — диабетики

Больше всего летальных случаев после заражения коронавирусной инфекцией фиксируют у тех украинцев, которые болеют сахарным диабетом.

Об этом на брифинге 1 апреля заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам. В ближайшее время на сайте Министерства здравоохранения мы покажем разбивку по каждому из 17 случаев. Обратим внимание, что самое большое количество летальных случаев фиксируется у тех, кто болен сахарным диабетом", — заявил он.

Главный санврач также отметил, что пожилые люди, особенно те, которые страдают хроническими заболеваниями угнетающими иммунную систему, находятся в группе риска: "Защита этих людей — наша общая обязанность. Мы должны их изолировать и на период карантина не допустить их инфицирования. В этой группе тяжелее всего протекает заболевание и самое большое количество летальных случаев".

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Напомним, что по состоянию на 10:00 1 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано уже 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 120 новых случаев. Всего зафиксировано 17 летальных случаев. При этом, 10 человек выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.