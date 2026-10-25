UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,05

+0,03

EUR

50,44

--0,13

Наличный курс:

USD

45,55

45,35

EUR

51,25

51,00

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Украина ввела санкции против российских производителей "Искандеров", "Кинжалов" и "Калибров"

зеленый
Украина ввела санкции против российских производителей

Президент Владимир Зеленский ввел в действие два новых пакета санкций против физических лиц и компаний, вовлеченных в производство российских ракет, дронов, военной авиации и бронетехники. Под ограничения попали, в частности, участники цепей производства "Искандеров", "Калибров", Х-101 и "Кинжалов", а также две компании из Китая.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на указы президента №1058/2026 и №1059/2026 от 24 октября.

В первый санкционный список вошло 51 физическое и 44 юридических лица, причастных к производству баллистических и других ракет, которые Россия использует для ударов по Украине.

Речь идет о предприятиях и их руководителях, производящих вооружение, компоненты и программное обеспечение, а также поставляют сырье, оборудование и инструменты для создания дальнобойных средств поражения.

Все физлица в этом списке являются гражданами России. Из 44 компаний 42 зарегистрированы в РФ, еще две - в Китае.

Под санкции попали и поставщики оборудования для ОПК

Вторым указом санкции введены против 32 граждан РФ и 35 российских компаний, входящих в цепи поставок высокоточного промышленного оборудования, инструментов, электроники, компонентов и сырья для российского оборонно-промышленного комплекса.

В список также были внесены предприятия российской промышленной группы "Русал".

Как пишет "Интерфакс-Украина", по данным украинской стороны, эти предприятия имеют значение для производства военной авиации, бронетехники, ракетного вооружения, беспилотников и другой военной продукции.

"Мы планомерно идентифицируем и применяем санкции в отношении предприятий, которые вовлечены в производство российских баллистических ракет и других средств поражения", — заявил советник — уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, Украина также будет работать над распространением этих ограничений на другие юрисдикции, чтобы усложнить российскому ВПК доступ к необходимым технологиям и компонентам.

Напомним, ранее Зеленский уже ввел санкции против производителей ракет, а также лиц и структур, помогающих России обходить финансовые ограничения. Тогда в санкционные списки попали, в частности, работники предприятий, привлеченных к производству "Искандеров" и "Цирконов".

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности