Украина ввела санкции против российских производителей "Искандеров", "Кинжалов" и "Калибров"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие два новых пакета санкций против физических лиц и компаний, вовлеченных в производство российских ракет, дронов, военной авиации и бронетехники. Под ограничения попали, в частности, участники цепей производства "Искандеров", "Калибров", Х-101 и "Кинжалов", а также две компании из Китая.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на указы президента №1058/2026 и №1059/2026 от 24 октября.

В первый санкционный список вошло 51 физическое и 44 юридических лица, причастных к производству баллистических и других ракет, которые Россия использует для ударов по Украине.

Речь идет о предприятиях и их руководителях, производящих вооружение, компоненты и программное обеспечение, а также поставляют сырье, оборудование и инструменты для создания дальнобойных средств поражения.

Все физлица в этом списке являются гражданами России. Из 44 компаний 42 зарегистрированы в РФ, еще две - в Китае.

Под санкции попали и поставщики оборудования для ОПК

Вторым указом санкции введены против 32 граждан РФ и 35 российских компаний, входящих в цепи поставок высокоточного промышленного оборудования, инструментов, электроники, компонентов и сырья для российского оборонно-промышленного комплекса.

В список также были внесены предприятия российской промышленной группы "Русал".

Как пишет "Интерфакс-Украина", по данным украинской стороны, эти предприятия имеют значение для производства военной авиации, бронетехники, ракетного вооружения, беспилотников и другой военной продукции.

"Мы планомерно идентифицируем и применяем санкции в отношении предприятий, которые вовлечены в производство российских баллистических ракет и других средств поражения", — заявил советник — уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, Украина также будет работать над распространением этих ограничений на другие юрисдикции, чтобы усложнить российскому ВПК доступ к необходимым технологиям и компонентам.

Напомним, ранее Зеленский уже ввел санкции против производителей ракет, а также лиц и структур, помогающих России обходить финансовые ограничения. Тогда в санкционные списки попали, в частности, работники предприятий, привлеченных к производству "Искандеров" и "Цирконов".