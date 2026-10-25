Україна ввела санкції проти російських виробників "Іскандерів", "Кинджалів" і "Калібрів"

Президент Володимир Зеленський увів у дію два нові пакети санкцій проти фізичних осіб і компаній, залучених до виробництва російських ракет, дронів, військової авіації та бронетехніки. Під обмеження потрапили, зокрема, учасники ланцюгів виробництва "Іскандерів", "Калібрів", Х-101 і "Кинджалів", а також дві компанії з Китаю.

Про це інформує Dilo з посиланням на укази президента №1058/2026 та №1059/2026 від 24 жовтня.

До першого санкційного списку увійшла 51 фізична та 44 юридичні особи, причетні до виробництва балістичних та інших ракет, які Росія використовує для ударів по Україні.

Йдеться про підприємства та їхніх керівників, які виробляють озброєння, компоненти й програмне забезпечення, а також постачають сировину, обладнання та інструменти для створення далекобійних засобів ураження.

Усі фізичні особи в цьому списку є громадянами Росії. Із 44 компаній 42 зареєстровані в РФ, ще дві — у Китаї.

Під санкції потрапили й постачальники обладнання для ОПК

Другим указом санкції запроваджені проти 32 громадян РФ і 35 російських компаній, які входять до ланцюгів постачання високоточного промислового обладнання, інструментів, електроніки, компонентів та сировини для російського оборонно-промислового комплексу.

До списку також внесли підприємства російської промислової групи "Русал".

Як пише "Інтерфакс-Україна", за даними української сторони, ці підприємства мають значення для виробництва військової авіації, бронетехніки, ракетного озброєння, безпілотників та іншої військової продукції.

"Ми планомірно ідентифікуємо та застосовуємо санкції до підприємств, які залучені до виробництва російських балістичних ракет та інших засобів ураження", — заявив радник — уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, Україна також працюватиме над поширенням цих обмежень на інші юрисдикції, щоб ускладнити російському ВПК доступ до необхідних технологій і компонентів.

Нагадаємо, раніше Зеленський уже запровадив санкції проти виробників ракет, а також осіб і структур, які допомагають Росії обходити фінансові обмеження. Тоді до санкційних списків потрапили, зокрема, працівники підприємств, залучених до виробництва "Іскандерів" і "Цирконів".