США ввели санкції проти мережі A7, через яку РФ відмивала мільярди

США посилили тиск на пов’язану з Росією тіньову фінансову мережу A7, яку використовували для обходу санкцій та переміщення коштів через міжнародну фінансову систему. OFAC внесло мережу до санкційного списку як значну транснаціональну злочинну організацію, а FinCEN запропонувало обмежити операції, пов’язані з її субагентами.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів США.

За даними FinCEN, субагенти A7 з січня 2025 року до червня 2026 року обробили понад $17 млрд у різних країнах світу. Саму мережу створили для маскування платежів, пов’язаних із підсанкційними секторами та особами, під звичайну комерційну діяльність. Її використовували не лише російські структури, а й Іран, зокрема Корпус вартових ісламської революції.

У мережі заявляли, що станом на січень 2026 року вона обробляла понад 2 тис. транзакцій на день на загальну суму понад 7,5 трлн рублів, або близько $91,5 млрд. Це, за її власними оцінками, відповідало приблизно 13% зовнішньоторговельних операцій Росії у 2025 році.

Для проведення платежів A7 використовувала компанії в третіх країнах, підроблені торговельні документи, записи про імпорт та експорт, а також неправдиві описи товарів. Так санкційні або незаконні платежі маскували під звичайні комерційні операції.

Окремі субагенти мережі також використовувалися для операцій, пов’язаних із продажем іранської нафти та закупівлею зброї. Один із них отримав майже $140 млн від структур, причетних до обходу санкцій Іраном, інший переказав близько $1,6 млн компанії, пов’язаній із закупівлею зброї.

Після рішення OFAC усе майно та частки у власності A7, які перебувають у США або під контролем американських осіб, блокуються. Обмеження також поширюються на компанії, які на 50% і більше належать заблокованим особам. Фінансові установи та інші компанії, які проводять певні операції з такими структурами, також можуть потрапити під санкційний ризик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська сторона зуміла обійти міжнародні санкції та відключення від системи SWIFT, провівши транзакції на майже 7 млрд доларів через провідні західні та азійські банки. Значну частину коштів спрямували на закупівлю товарів подвійного призначення для військових і спецслужб РФ.