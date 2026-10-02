Ціни на сир в Україні можуть зрости через скорочення імпорту

На українському ринку сирів після тривалого періоду стабільності намітилися зміни: імпорт скорочується, а вітчизняні виробники почали підвищувати ціни та зменшувати кількість акцій. У результаті найближчим часом сир у роздрібній торгівлі може помітно подорожчати.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інфагро".

Однією з причин скорочення імпорту стали безпекові ризики. Через масовані обстріли польські постачальники побоюються відправляти продукцію в Україну без попередньої оплати, тоді як імпортери не поспішають брати на себе додаткові ризики. Це може призвести до подальшого зменшення поставок.

Скорочення імпорту водночас створює додаткові можливості для українських сироварів, які можуть частково зайняти нішу іноземної продукції. Водночас повністю замінити імпорт буде складно через відмінності в асортименті українських та європейських сирів.

На тлі очікуваного покращення продажів окремі великі виробники вже переглядають ціни в бік підвищення, а більшість компаній скорочує кількість акційних пропозицій.

Однак подорожчання може вдарити по попиту. Напівтвердий сир для частини покупців ризикує перетворитися з повсякденного продукту на товар, який купуватимуть рідше. Це може змусити виробників переглянути плани щодо нарощування випуску восени.

За підсумками трьох кварталів загальне виробництво сичужних сирів залишалося близьким до минулорічного рівня. Водночас стабільність забезпечило переважно збільшення випуску білих сирів, тоді як виробництво напівтвердих продовжило скорочуватися.

Виробництво плавлених сирів і сирних продуктів також залишається приблизно на рівні минулого року. Випуск напівтвердих сирних продуктів дещо зріс, однак темпи зростання залишаються незначними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за перше півріччя імпорт твердих і напівтвердих сирів в Україну зріс на 27%, а частка іноземної продукції у цьому сегменті перевищила третину продажів. Через дешевший європейський сир українські виробники були змушені активніше використовувати знижки, втрачаючи прибутковість.