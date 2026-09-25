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Закупівельні ціни на молоко можуть зрости до 16,5 грн/кг у жовтні

молоко
Закупівельні ціни на молоко можуть зрости / Depositphotos

Закупівельні ціни на молоко-сировину в Україні продовжують зростати на тлі експортного попиту та скорочення пропозиції. У жовтні вони можуть підвищитися до 16–16,5 грн/кг без ПДВ, хоча подорожчання стримуватимуть проблеми з логістикою та збутом готової продукції.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Асоціації виробників молока.

Станом на 20 вересня середньозважена закупівельна ціна трьох ґатунків молока становила 15,40 грн/кг без ПДВ. За місяць вона зросла на 65 коп., однак залишилася на 10% нижчою, ніж у вересні 2025 року.

Молоко екстраґатунку в середньому коштувало 15,60 грн/кг — на 60 коп. більше, ніж місяць тому. Вищий ґатунок подорожчав до 15,40 грн/кг, а перший — до 14,70 грн/кг.

Експорт підтримує ціни

Однією з причин подорожчання став попит на українську молочну продукцію на зовнішніх ринках. Скорочення виробництва молока в частині країн ЄС підтримує світові ціни на вершкове масло та сухе молоко, що покращує умови для українських переробників.

За прогнозом, у четвертому кварталі виробництво молока в ЄС може скоротитися майже на 2% у річному вимірі. Це може підтримати попит на молочну сировину і надалі.

Додатковий попит формують невеликі українські переробники, які працюють на внутрішній ринок. Після ударів по розподільчих центрах торговельні мережі активніше працюють із місцевими виробниками, що збільшує їхню потребу в сировині.

Водночас подальше зростання закупівельних цін має обмеження. Російські удари по складах і розподільчих центрах порушують постачання та збільшують витрати на логістику.

За оцінками учасників ринку, торговельні мережі в окремих випадках вимагають від переробників компенсувати 50–100% продукції, втраченої через обстріли. Крім того, через пошкодження інфраструктури виробникам доводиться використовувати довші маршрути доставки.

Тому зростання закупівельної ціни ще не означає автоматичного поліпшення фінансового стану переробників: частину додаткової виручки можуть поглинути логістичні витрати та втрати продукції.

Нагадаємо, на початку вересня середня ціна молока екстраґатунку вже зросла до 15,30 грн/кг, що було на 70 коп. більше, ніж місяцем раніше.

Автор:
Тетяна Гойденко
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