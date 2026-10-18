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Уряд змінив умови "єОселі" для молодих родин: ставка знижуватиметься з появою кожної дитини

житло
Кабмін запровадив у програмі "єОселя" окрему модель для молодих родин / Depositphotos

Уряд оновив умови пільгової іпотечної програми "єОселя" для молодих сімей, які планують або вже мають дітей.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Ставка знижуватиметься з появою кожної дитини

За новими умовами ставка становитиме 7% річних у перші три роки, 10% — з четвертого по десятий рік та 12% — починаючи з одинадцятого року.

За кожну дитину, яка народиться або буде усиновлена після отримання кредиту, ставка знижуватиметься на 2 відсоткові пункти, але не нижче 0,1%.

"Позичальники за цією моделлю зможуть купувати житло "на виріст". Вартість і площа житла для такої моделі можуть перевищувати нормативні параметри до 40%. Різницю у вартості покривають власним внеском. Купити житло більшої площі можна в новобудовах або в будинках, введених в експлуатацію не більше трьох років тому", - пояснив Корецький.

За його словами, також удосконалено перевірку майнового стану позичальників. Так можна буде уникнути зловживань, і державну підтримку отримають ті, хто справді відповідає умовам програми.

"Ці зміни потрібні, щоб молоді сім'ї могли одразу обрати житло, у якому буде місце для дітей, платити за кредит менше з появою кожної дитини і що важливо - планували майбутнє в Україні", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, за чотири роки роботи програми "єОселя" 28 984 українські родини придбали житло за пільговою іпотекою, а загальна сума виданих кредитів сягнула 51,6 млрд грн. Майже половина позичальників – військовослужбовці, представники силового блоку та ветерани, а понад половину угод уклали на вторинному ринку.

Найбільшу частку серед позичальників становить молодь віком 26–35 років — 43,7% (12 343 родини).

Автор:
Світлана Манько

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