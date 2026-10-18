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Правительство изменило условия "єОселі" для молодых семей: ставка будет снижаться с появлением каждого ребенка
Правительство обновило условия льготной ипотечной программы "єОселя" для молодых семей, которые планируют или уже имеют детей.
Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Ставка будет снижаться с появлением каждого ребенка
По новым условиям ставка будет составлять 7% годовых в первые три года, 10% с четвертого по десятый год и 12% начиная с одиннадцатого года.
За каждого ребенка, который родится или будет усыновлен после получения кредита, ставка будет снижаться на 2 процентных пункта, но не ниже 0,1%.
"Заемщики по этой модели смогут покупать жилье "на вырост". Стоимость и площадь жилья для такой модели могут превышать нормативные параметры до 40%. Разницу в стоимости покрывают собственным взносом. Купить жилье большей площади можно в новостройках или в домах, введенных в эксплуатацию не более трех лет назад", - пояснил.
По его словам, также усовершенствована проверка имущественного положения заемщиков. Так можно будет избежать злоупотреблений, и государственную поддержку получат те, кто действительно отвечает условиям программы.
"Эти изменения нужны, чтобы молодые семьи могли сразу выбрать жилье, где будет место для детей, платить за кредит меньше с появлением каждого ребенка и что важно - планировали будущее в Украине", - добавил премьер-министр.
Напомним, за четыре года работы программы "єОселя" 28 984 украинские семьи приобрели жилье по льготной ипотеке, а общая сумма выданных кредитов достигла 51,6 млрд грн. Почти половина заемщиков – военнослужащие, представители силового блока и ветераны, а более половины сделок заключили на вторичном рынке.
Наибольшую долю среди заемщиков составляет молодежь 26–35 лет — 43,7% (12 343 семьи).