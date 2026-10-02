"єОселі" 4 года: кто получает кредиты и какое жилье покупают украинцы

За четыре года работы программы "єОселя" 28 984 украинские семьи приобрели жилье по льготной ипотеке, а общая сумма выданных кредитов достигла 51,6 млрд грн. Почти половина заемщиков – военнослужащие, представители силового блока и ветераны, а более половины сделок заключили на вторичном рынке.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики.

В семьях, которые приобрели жилье по программе, живут 19102 ребенка.

Наибольшую группу заемщиков составляют военнослужащие и представители силового блока – они получили 13245 кредитов, или 46% от общего количества. Еще 857 кредитов, или 3%, пришлось на ветеранов. Таким образом, вместе эти категории формируют 49% всех заемщиков.

Еще 8016 кредитов получили украинцы без собственного жилья, 2499 – внутренне перемещенные лица. Медикам выдали 1921 кредит, педагогам – 1916, ученым – 530.

Активнее всего программой пользуются в Киевской области – там выдано 8 416 кредитов, или 29% от общего количества. В Киеве оформили еще 6199 ипотек, что составляет 21,4%. Таким образом, на столицу и область приходится более половины всех кредитов.

В пятерку регионов также вошли Львовская область - 1906 кредитов, Ивано-Франковская - 1411 и Одесская - 1256.

В общей сложности жилье по программе приобрели в 193 городах и 319 селах в 518 территориальных общинах. 32% кредитов пришлись на областные центры, 27% – на села и территориальные общины, 21% – на Киев и еще 19% – на другие города.

При этом вторичный рынок остается основным направлением для заемщиков: на него пришлось 15471 кредит, или 53%. Еще 9466 кредитов, или 33%, использовали для приобретения жилья первой продажи у застройщика, а 4047, или 14%, - жилья на первичном рынке на стадии строительства.

Для военных, силовиков, ветеранов, педагогов, ученых и медиков действует льготная ставка 3% годовых в первые десять лет и 6% – начиная с одиннадцатого года. Для других категорий доступны кредиты под 7%.

Напомним, ранее сообщалось, что на программу "єОселя" приходится около 93% новой ипотеки в Украине, а без государственной поддержки масштабы жилищного кредитования были бы существенно меньше.