В Украине тестируют пять моделей перехватчиков реактивных дронов: одну могут запустить в серию до конца октября

В Украине испытывают пять моделей скоростных дронов-перехватчиков для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. Одну из разработок планируют довести до производства около 400 единиц до конца октября, в то время как еще четыре модели остаются на стадии испытаний.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Financial Times.

По словам президента, потребность в новых перехватчиках возросла из-за более активного применения Россией скоростных реактивных дронов, которые сложнее сбивать имеющимися средствами противовоздушной обороны.

Зеленский сообщил, что за последние сутки Россия запустила около 500 беспилотников, примерно половина из которых были реактивными. По его словам, Украина сейчас уничтожает около 57% реактивных дронов, тогда как для обычных беспилотников этот показатель составляет 85–90%.

Одной из главных проблем масштабирования производства перехватчиков остается дефицит двигателей. Украина значительную часть импортирует, а собственного производства пока недостаточно.

"Двигатели – это ключевой элемент; мы действительно импортируем их в большом количестве. Есть и двигатели собственного производства, но их недостаточно", – отметил Зеленский.

Еще одним ограничением президент назвал недостаток финансирования для разработки и перехода к массовому производству новых систем перехвата.

Таким образом, ключевой задачей для украинского оборонного сектора становится не только завершение испытаний нескольких моделей, но и быстрое масштабирование разработок, которые докажут свою эффективность против реактивных беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уже определили первые прототипы перехватчиков, которые могут стать эффективным оружием против реактивных "шахедов" и установили сроки, объемы производства и необходимое финансирование.