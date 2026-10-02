В Україні тестують п’ять моделей перехоплювачів реактивних дронів: одну можуть запустити в серію до кінця жовтня

В Україні випробовують п’ять моделей швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Одну з розробок планують довести до виробництва близько 400 одиниць до кінця жовтня, тоді як ще чотири моделі залишаються на стадії випробувань.

Про це інформує Dilo з посиланням на інтерв’ю президента України Володимира Зеленського Financial Times.

За словами президента, потреба у нових перехоплювачах зросла через активніше застосування Росією швидкісних реактивних дронів, які складніше збивати наявними засобами протиповітряної оборони.

Зеленський повідомив, що протягом останньої доби Росія запустила близько 500 безпілотників, приблизно половина з яких були реактивними. За його словами, Україна наразі знищує близько 57% реактивних дронів, тоді як для звичайних безпілотників цей показник становить 85–90%.

Однією з головних проблем для масштабування виробництва перехоплювачів залишається дефіцит двигунів. Україна значну їх частину імпортує, а власного виробництва поки недостатньо.

"Двигуни – це ключовий елемент; ми справді імпортуємо їх у великій кількості. Є й двигуни власного виробництва, але їх недостатньо", – зазначив Зеленський.

Ще одним обмеженням президент назвав нестачу фінансування для розробки та переходу до масового виробництва нових систем перехоплення.

Таким чином, ключовим завданням для українського оборонного сектору стає не лише завершення випробувань кількох моделей, а й швидке масштабування тих розробок, які доведуть свою ефективність проти реактивних безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні вже визначили перші прототипи перехоплювачів, які можуть стати ефективною зброєю проти реактивних "шахедів", та встановили строки, обсяги виробництва і необхідне фінансування.