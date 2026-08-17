До 50 разів дешевше за "Шахед": як Україна масштабувала новий ринок дронової ППО

Один Shahed-136 коштує орієнтовно $20–50 тис., тоді як сучасний перехоплювач Patriot — близько $4 млн. Таку різницю наводять Reuters і Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS). Витрачати дорогі й дефіцитні ракети на кожен низькошвидкісний безпілотник означає програвати не лише технологічно, а й економічно.

Українська відповідь — дрони-перехоплювачі вартістю від приблизно $1 тис. до кількох тисяч доларів. Вони не замінюють Patriot, NASAMS чи IRIS-T: їхня робота — забрати на себе частину дешевих повітряних цілей, щоб ракетна ППО зберігала боєкомплект для балістичних і крилатих ракет.

Delo.ua дослідило, як Україна перетворила дрони-перехоплювачі з експериментальних розробок на серійний засіб протиповітряної оборони, хто формує цей ринок, скільки апаратів уже виробляють і чому українськими технологіями дедалі активніше цікавляться США, Європа та країни Перської затоки.

Не один дрон, а ціла система перехоплення

Назва "дрон-перехоплювач" об’єднує кілька різних класів апаратів. Наймасовіші — швидкі FPV-квадрокоптери: вони стартують за лічені хвилини, отримують цілевказання від зовнішніх засобів спостереження й наздоганяють ціль. Інша група — крилаті або літакові безпілотники з більшою дальністю та тривалістю польоту. Частина таких систем може повернутися, якщо перехоплення не відбулося.

На фінальній ділянці дедалі частіше працює автоматичне донаведення: камера фіксує ціль, а алгоритм коригує траєкторію. Проте сам апарат — лише остання ланка.

Для результативного перехоплення потрібні радари або інші сенсори, захищений зв'язок, програмне забезпечення, підготовлений екіпаж і правильне розміщення пускових позицій.

Саме тому The Washington Post описує українську дронову ППО як багаторівневу мережу, де разом працюють раннє попередження, радари, РЕБ, мобільні вогневі групи, авіація та перехоплювачі. Експорт окремого дрона без цієї інфраструктури не дає покупцеві українського рівня ефективності.

Хто стоїть за виробниками та скільки вони заробляють

Назва бренду не завжди збігається з назвою компанії, через яку він працює. До того ж більшість виробників випускають не лише перехоплювачі, а й FPV-дрони, засоби РЕБ, компоненти та інше обладнання. Тому їхній загальний виторг не показує, скільки вони заробили саме на цьому сегменті.

Повних результатів за 2026 рік ще немає, тому в таблиці наведено доступні показники за 2025 рік.

Ці цифри показують масштаб організацій, але не їхні доходи саме від перехоплювачів. Наприклад, UNWAVE насамперед виробляє засоби РЕБ, а TAF Industries і "Генерал Черешня" — різні типи FPV-дронів. Wild Hornets узагалі фінансує виробництво завдяки благодійним внескам. Тому складати показники компаній і називати отриману суму обсягом ринку було б некоректно.

Також SkyFall Industries не слід плутати з ТОВ "Скайфол", яке торгує телекомунікаційним обладнанням. Це інша компанія, не пов'язана з виробництвом P1-SUN.

Скільки коштує український ринок

Точно оцінити український ринок дронів-перехоплювачів поки неможливо. Більшість контрактів не розкривають, а закупівлі фінансують держава, військові частини, громади, благодійні фонди та міжнародні партнери.

Крім того, одні замовники купують лише дрони, а інші — цілі комплекси з наземними станціями, радарами, зв'язком, навчанням і сервісом. Тому публічні цифри можна використовувати лише як орієнтири.

Найнадійніша публічна цифра — понад 3 млрд грн за чотирма державними контрактами. Проте вона не охоплює наступні замовлення, закупівлі військових частин, громад і благодійних фондів, а також міжнародну допомогу.

Діапазон $100–500 млн дає уявлення про можливий масштаб виробництва 100 тис. апаратів, але не є оцінкою виторгу чи фактичних продажів. Ціна залежить від моделі та комплектації, а сам розрахунок не враховує супутнє обладнання і обслуговування. Тому понад 3 млрд грн можна називати підтвердженим публічним мінімумом контрактів, а $100–500 млн — лише приблизна оцінка вартості виготовлених дронів.

Чому світові оцінки різняться у дев'ять разів

На світовому рівні оцінки також суттєво відрізняються, але причина полягає насамперед у різному визначенні меж ринку. Fact.MR оцінює саме сегмент дронів-перехоплювачів у $1,6 млрд у 2026 році та прогнозує його зростання до $6,3 млрд у 2036-му.

Натомість Fortune Business Insights оцінює ринок у $14,41 млрд у 2026 році та $55,25 млрд у 2034-му. Проте ця оцінка охоплює весь Counter-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) — комплекс засобів для виявлення, супроводження та нейтралізації безпілотників. До нього входять радари, оптичні й радіочастотні детектори, засоби РЕБ, командні системи, лазери, ракети та кінетичні перехоплювачі.

Отже, $1,6 млрд і $14,41 млрд не є альтернативними оцінками одного й того самого ринку. Перша цифра стосується вузького сегмента апаратів, які фізично перехоплюють повітряні цілі, а друга — всієї системи протидії безпілотникам: від виявлення до знешкодження. Саме комплексні Counter-UAS-рішення зазвичай отримують найбільші контракти, оскільки замовник купує не окремий дрон, а готовий контур захисту.

Світові конкуренти продають не дрони, а екосистеми

Найпомітніший західний гравець — Anduril із перехоплювачами Anvil і Roadrunner-M та програмною платформою Lattice. У березні 2026 року армія США уклала з компанією рамкову угоду до $20 млрд на десять років. Це не гарантоване замовлення на перехоплювачі, а максимальна стеля для програмного забезпечення, обладнання, даних та сервісів Anduril. Кошти виділятимуться під окремі замовлення.

Показовішими для Counter-UAS є експортні пакети. Держдепартамент США схвалив можливий продаж Кувейту систем із Roadrunner-M та Anvil на $1,98 млрд. ОАЕ запросили пакет FS-LIDS на $2,1 млрд із 240 перехоплювачами Coyote Block 2, радарами, пусковими, оптикою, зв'язком, навчанням і технічним обслуговуванням. Ділити всю суму такого контракту на кількість дронів некоректно: більша частина вартості припадає на інфраструктуру та інтеграцію.

Саме тут проходить головна межа між українською та американською моделями. Україна поки сильніша в дешевому масовому перехопленні та швидких оновленнях під бойові зміни. США мають перевагу в інтегрованих системах, які об'єднують сенсори, командування, РЕБ і кілька типів засобів ураження. Ізраїль займає подібну нішу завдяки багаторівневій ППО, однак Iron Dome та Iron Beam належать до ширшого ринку протиракетної й протидронової оборони, а не є прямими конкурентами українського FPV.

Європа дедалі частіше обирає проміжний шлях — локалізацію перевірених рішень. Велика Британія почала виробництво Octopus і планує вийти на тисячу апаратів на місяць.

Окремо, українська Ukrspecsystems відкрила завод у Саффолку, але це інший проєкт: її інвестицію у британські потужності не слід автоматично ототожнювати з програмою Octopus. У Німеччині готують виробництво Merops — системи Perennial Autonomy, створеної за участю українських інженерів і випробуваної в Україні.

Хто хоче купувати українські перехоплювачі

Найсильніший зовнішній попит сформували країни Перської затоки. Після масованих атак і швидкого витрачання дорогих ракет США, Катар та інші партнери почали обговорювати українські рішення. У березні Reuters повідомляв про переговори щодо Sting, P1-SUN та Octopus і про пропозицію Києва обмінювати перехоплювачі на ракети Patriot.

Головний товар України — не лише дешевий апарат, а й накопичений досвід: де розміщувати екіпажі, як поєднати їх із радарами, як будувати чергування та як оновлювати систему після зміни тактики противника. Саме це неможливо придбати разом із першою партією техніки.

Експортне вікно поступово відкривається. У липні 2026 року Україна запровадила Fast Track для окремих категорій військової продукції до країн, з якими укладено Drone Deal: строк розгляду заявок скорочено з 90 до 30 днів.

Критичні товари й технології залишаються поза спрощеною процедурою. Паралельно, за даними Reuters, шість українських компаній отримали можливість поставити до США невеликі тестові партії для програми Drone Dominance.