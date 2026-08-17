До 50 раз дешевле "Шахеда": как Украина масштабировала новый рынок дроновой ПВО

Один Shahed-136 стоит около $20–50 тыс., тогда как современный перехватчик Patriot — около $4 млн. Такую разницу приводят Reuters и Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Тратить дорогие и дефицитные ракеты на каждый низкоскоростной беспилотник означает проигрывать не только технологически, но и экономически.

Украинский ответ — дроны-перехватчики стоимостью примерно от $1 тыс. до нескольких тысяч долларов. Они не заменяют Patriot, NASAMS или IRIS-T: их работа — забрать на себя часть дешевых воздушных целей, чтобы ракетная ПВО сохраняла боекомплект для баллистических и крылатых ракет.

Delo.ua исследовало, как Украина превратила дроны-перехватчики из экспериментальных разработок в серийное средство противовоздушной обороны, кто формирует этот рынок, сколько аппаратов уже производят и почему украинскими технологиями все активнее интересуются США, Европа и страны Персидского залива.

Не один дрон, а целая система перехвата

Название "дрон-перехватчик" объединяет несколько разных классов аппаратов. Самые массовые — быстрые FPV-квадрокоптеры: они стартуют в считанные минуты, получают целеуказание от внешних средств наблюдения и догоняют цель. Другая группа — крылатые или самолетные беспилотники с большей дальностью и продолжительностью полета. Часть таких систем может вернуться, если перехват не произошел.

На финальном участке все чаще работает автоматическая донаводка: камера фиксирует цель, а алгоритм корректирует траекторию. Однако сам аппарат — только последнее звено.

Для результативного перехвата требуются радары или другие сенсоры, защищенная связь, программное обеспечение, подготовленный экипаж и правильное размещение пусковых позиций.

Именно поэтому The Washington Post описывает украинскую дроновую ПВО как многоуровневую сеть, где вместе работают раннее предупреждение, радары, РЭБ, мобильные огневые группы, авиация и перехватчики. Экспорт отдельного дрона без этой инфраструктуры не дает покупателю украинского уровня эффективности.

Кто стоит за производителями и сколько они зарабатывают

Название бренда не всегда совпадает с названием компании, под которым он работает. К тому же, большинство производителей выпускают не только перехватчики, но и FPV-дроны, средства РЭБ, компоненты и другое оборудование. Поэтому их общая выручка не показывает, сколько они заработали именно на этом сегменте.

Полных результатов за 2026 год еще нет, поэтому в таблице представлены доступные показатели за 2025 год.

Эти цифры показывают масштаб организаций, но не доходы именно от перехватчиков. Например, UNWAVE прежде всего производит средства РЭБ, а TAF Industries и "Генерал Черешня" — разные типы FPV-дронов. Wild Hornets вообще финансирует производство благодаря благотворительным вкладам. Поэтому составлять показатели компаний и называть полученную сумму в объеме рынка было бы некорректно.

Также SkyFall Industries не следует путать с ООО "Скайфол", торгующим телекоммуникационным оборудованием. Это другая компания, не связанная с производством P1-SUN.

Сколько стоит украинский рынок

Точно оценить украинский рынок дронов-перехватчиков пока невозможно. Большинство контрактов не раскрывают, а закупки финансируют государство, воинские части, общины, благотворительные фонды и международные партнеры.

Кроме того, одни заказчики покупают только дроны, а другие целые комплексы с наземными станциями, радарами, связью, обучением и сервисом. Поэтому публичные цифры можно использовать только в качестве ориентиров.

Самая надежная публичная цифра — более 3 млрд грн по четырем государственным контрактам. Однако она не включает следующие заказы, закупки воинских частей, общин и благотворительных фондов, а также международную помощь.

Диапазон $100–500 млн дает представление о возможном масштабе производства 100 тыс. аппаратов, но не является оценкой выручки или фактических продаж. Цена зависит от модели и комплектации, а сам расчет не учитывает сопутствующее оборудование и обслуживание. Поэтому более 3 млрд грн можно называть подтвержденным публичным минимумом контрактов, а $100–500 млн — лишь приблизительная оценка стоимости изготовленных дронов.

Почему мировые оценки разнятся в девять раз

На мировом уровне оценки также существенно отличаются, но причина состоит прежде всего в разном определении границ рынка. Fact.MR оценивает именно сегмент дронов-перехватчиков в $1,6 млрд в 2026 году и прогнозирует его рост до $6,3 млрд в 2036-м.

Вместо этого Fortune Business Insights оценивает рынок в $14,41 млрд в 2026 году и $55,25 млрд в 2034 году. Однако эта оценка охватывает весь Counter-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) – комплекс средств для обнаружения, сопровождения и нейтрализации беспилотников. В него входят радары, оптические и радиочастотные детекторы, средства РЭБ, командные системы, лазеры, ракеты и кинетические перехватчики.

Следовательно, $1,6 млрд и $14,41 млрд не являются альтернативными оценками одного и того же рынка. Первая цифра касается узкого сегмента аппаратов, физически перехватывающих воздушные цели, а вторая всей системы противодействия беспилотникам: от обнаружения до обезвреживания. Именно комплексные Counter-UAS-решения обычно получают самые большие контракты, поскольку заказчик покупает не отдельный дрон, а готовый контур защиты.

Мировые конкуренты продают не дроны, а экосистемы

Самый заметный западный игрок — Anduril с перехватчиками Anvil и Roadrunner-M и программной платформой Lattice. В марте 2026 года армия США заключила с компанией рамочное соглашение до $20 млрд на десять лет. Это не гарантированный заказ на перехватчики, а максимальный потолок для программного обеспечения, оборудования, данных и сервисов Anduril. Денежные средства будут выделяться под отдельные заказы.

Более показательными для Counter-UAS являются экспортные пакеты. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Кувейту систем из Roadrunner-M и Anvil на $1,98 млрд. ОАЭ запросили пакет FS-LIDS на $2,1 млрд с 240 перехватчиками Coyote Block 2, радарами, пусковыми, оптикой, связью, обучением и техническим обслуживанием. Делить всю сумму такого контракта на количество дронов некорректно: большая часть стоимости приходится на инфраструктуру и интеграцию.

Именно здесь проходит главный предел между украинской и американской моделями. Украина пока сильнее в дешевом массовом перехвате и быстрых обновлениях под боевые перемены. США имеют преимущество в интегрированных системах, объединяющих сенсоры, командование, РЭБ и несколько типов средств поражения. Израиль занимает подобную нишу благодаря многоуровневой ПВО, однако Iron Dome и Iron Beam относятся к более широкому рынку противоракетной и противодроновой обороны, а не являются прямыми конкурентами украинского FPV.

Европа все чаще выбирает промежуточный путь — локализацию проверенных решений. Великобритания начала производство Octopus и планирует выйти на тысячу аппаратов в месяц.

Отдельно, украинский Ukrspecsystems открыл завод в Саффолке, но это другой проект: ее инвестицию в британские мощности не следует автоматически отождествлять с программой Octopus. В Германии готовят производство Merops — системы Perennial Autonomy, созданной с участием украинских инженеров и опробованной в Украине.

Кто хочет покупать украинские перехватчики

Сильнейший внешний спрос сформировали страны Персидского залива. После массированных атак и быстрой траты дорогих ракет США, Катар и другие партнеры начали обсуждать украинские решения. В марте Reuters сообщал о переговорах по Sting, P1-SUN и Octopus и о предложении Киева обменивать перехватчики на ракеты Patriot.

Главный товар Украины — не только дешевый аппарат, но и накопленный опыт: где размещать экипажи, как совместить их с радарами, как строить дежурство и как обновлять систему после смены тактики противника. Именно это невозможно приобрести вместе с первой партией техники.

Экспортное окно постепенно открывается. В июле 2026 года Украина ввела Fast Track для отдельных категорий военной продукции в страны, с которыми заключен Drone Deal: срок рассмотрения заявок сокращен с 90 до 30 дней.

Критические товары и технологии остаются вне упрощенной процедуры. Параллельно, по данным Reuters, шесть украинских компаний получили возможность поставить США небольшие тестовые партии для программы Drone Dominance.