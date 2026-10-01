Подержанные автомобили в Европе дешевеют: как это повлияет на цены в Украине

Европейский оптовый рынок подержанных автомобилей в сентябре продолжил понижение: индекс AUTO1 Group упал на 2,3% за месяц и на 4,9% за год. Более всего дешевели дизельные и бензиновые авто, тогда как электромобили за год подорожали на 13,8%. Для украинского рынка это может означать более выгодные закупки отдельных машин в Европе, однако в ценах украинских объявлений всеобщего удешевления пока нет.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Оптовые цены снижаются несколько месяцев

В сентябре общий индекс оптовых цен AUTO1 Group составил 133,2 пункта. По сравнению с августом он снизился на 2,3%, с сентябрем 2025 года – на 4,9%, а с начала 2026 года – на 2,5%.

С июня падение составило 5,2%. Таким образом, понижение не ограничивается одним месяцем: после весеннего роста оптовые цены в Европе корректируются уже в течение квартала.

AUTO1 Group связывает такую динамику с нормализацией рынка после сезонного весеннего роста. В то же время, индекс отражает средние цены оптовых соглашений между европейскими дилерами, поэтому его изменение не означает аналогичного удешевления каждой отдельной модели.

Дизель дешевеет больше, электромобили — дорожают

Самая заметная разница наблюдается между типами двигателей. За год индекс дизельных автомобилей снизился на 8,8%, бензиновых – на 6%, гибридных – на 0,7%.

Электромобили двигались в противоположном направлении: их индекс вырос на 13,8% в год и на 20,6% с начала 2026 года. В то же время, по сравнению с августом цены на электрокары в сентябре не изменились.

За месяц бензиновые автомобили подешевели на 2,5%, дизельные – на 2,4%, гибриды – на 0,6%.

С июня индекс бензиновых машин снизился на 5,6%, дизельных – на 6,3%, гибридных – на 1,5%. Для электромобилей за этот период прирост составил всего 1,8%, то есть основное их удорожание пришлось на первую часть года.

В Украине цены пока не пошли вниз

Удешевление европейской группы пока не отразилось на ценах, которые продавцы выставляют в Украине.

В сентябре медианная цена бензиновых автомобилей в объявлениях выросла с $10 000 до $10 200 или на 2%. Для электромобилей она поднялась с $22 000 до $22 500, для гибридов с $26 999 до $27 590.

Медианная цена дизельных машин фактически не изменилась и осталась около $10 000, а автомобилей на газе и бензине – на уровне $4 700.

Речь идет именно о ценах в объявлениях, а не о фактической стоимости завершенных сделок. Поэтому они показывают ожидания продавцов, но не обязательно конечную сумму, которую платит покупатель.

Что это значит для импорта авто

Падение оптовых цен на бензиновые и дизельные автомобили может сделать отдельные предложения из Европы более привлекательными для украинских покупателей и импортеров. В то же время, конечная выгода зависит не только от цены самого автомобиля, но и от доставки, таможенных платежей, технического состояния и возможных затрат на ремонт.

Европейский рынок дает более широкий выбор неповрежденных автомобилей и дизельных моделей и предполагает более быструю логистику. Автомобили из США могут иметь более низкую закупочную цену, однако значительная часть таких машин требует ремонта, что влияет на конечную стоимость.

Основатель и председатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий отмечает, что оценивать выгодность импорта нужно для конкретной машины — с учетом марки, модели, года выпуска, пробега, комплектации, состояния, доставки и ремонта.

Следовательно, нынешнее снижение оптовых цен в Европе создает больше возможностей для поиска выгодных бензиновых и дизельных авто, но пока не привело к всеобщему удешевлению машин в Украине.

Напомним, в августе 2026 года средний возраст ввозимых в Украину подержанных авто из-за рубежа составлял 8,8 года, в то время как автомобилей на внутреннем рынке — 16 лет.