- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Продажи Tesla в Европе возобновляются после двух лет спада
Количество регистраций новых автомобилей Tesla в сентябре выросло на нескольких европейских рынках, продолжив возобновление продаж американского производителя электромобилей в регионе.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.
Регистрации Tesla, являющиеся прямым индикатором продаж, в сентябре выросли на 61,9% во Франции, на 2,2% в Норвегии и на 38,4% в Швеции по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные французской автомобильной ассоциации PFA, норвежской службы OFV и Mobility Sweden.
Восстановление после спада и факторы роста
Положительная динамика подтверждает более широкое возобновление позиций Tesla в Европе после двух лет падения продаж.
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, с января по август регистрации машин бренда в Европейском Союзе, Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли выросли на 43,3%. Это выше темпов рынка аккумуляторных электромобилей в целом, который за этот период вырос на 38,8%.
Восстановлению продаж компании способствуют:
- более легкая база сравнения с прошлым годом;
- более высокие цены на горючее;
- правительственные стимулы;
- рост интереса потребителей к электромобилям.
Показатели регистраций в Великобритании и Германии – двух крупнейших автомобильных рынках Европы – появятся позже на этой неделе. Они станут дополнительным свидетельством того, набирает ли обороты восстановление Tesla во всем регионе.
Напомним, продажи электромобилей в Европе взлетели на 52% на фоне рекордных цен на топливо. В августе регистрации полностью электрических автомобилей в регионе выросли на 52% по сравнению с прошлым годом из-за резкого удорожания бензина и дизеля на фоне скачка мировых цен на нефть.