Продажи Tesla в Европе возобновляются после двух лет спада

Количество регистраций новых автомобилей Tesla в сентябре выросло на нескольких европейских рынках, продолжив возобновление продаж американского производителя электромобилей в регионе.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Регистрации Tesla, являющиеся прямым индикатором продаж, в сентябре выросли на 61,9% во Франции, на 2,2% в Норвегии и на 38,4% в Швеции по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные французской автомобильной ассоциации PFA, норвежской службы OFV и Mobility Sweden.

Восстановление после спада и факторы роста

Положительная динамика подтверждает более широкое возобновление позиций Tesla в Европе после двух лет падения продаж.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, с января по август регистрации машин бренда в Европейском Союзе, Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли выросли на 43,3%. Это выше темпов рынка аккумуляторных электромобилей в целом, который за этот период вырос на 38,8%.

Восстановлению продаж компании способствуют:

более легкая база сравнения с прошлым годом;

более высокие цены на горючее;

правительственные стимулы;

рост интереса потребителей к электромобилям.

Показатели регистраций в Великобритании и Германии – двух крупнейших автомобильных рынках Европы – появятся позже на этой неделе. Они станут дополнительным свидетельством того, набирает ли обороты восстановление Tesla во всем регионе.

Напомним, продажи электромобилей в Европе взлетели на 52% на фоне рекордных цен на топливо. В августе регистрации полностью электрических автомобилей в регионе выросли на 52% по сравнению с прошлым годом из-за резкого удорожания бензина и дизеля на фоне скачка мировых цен на нефть.