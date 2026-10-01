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Новости
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Google представила флагманскую модель ИИ Gemini 4 после месяцев задержек

Google Gemini
Google представила флагманскую модель ИИ Gemini 4 после месяцев задержек / Unsplash

Компания Google представила новую флагманскую модель искусственного интеллекта, которая станет основой для следующего поколения Gemini 4, пытаясь догнать конкурентов в лице Anthropic и OpenAI в гонке ИИ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Новая модель под названием Argon больше по размеру, чем предыдущая линейка передовых моделей Pro. В компании отметили, что это самая производительная модель Google для сложных рабочих нагрузок, сравнимая с передовыми разработками типа Astra от OpenAI и Opus от Anthropic в ключевых тестах по программированию и кибербезопасности.

Теперь доступ к модели предоставили отдельным партнерам в сфере кибербезопасности. Google также участвует в добровольном процессе администрации Дональда Трампа по предварительному доступу к моделям перед их релизом. Точных сроков публичного запуска разработчик пока не называет.

Результаты тестов и изменения внутри компании

Согласно прессрелизу Google, Argon показала лучшие результаты по Astra и Opus в ряде отраслевых тестов производительности. В то же время модель уступила конкурентам по некоторым другим показателям, в том числе в двух из четырех тестов на написание кода.

Также в компании сообщили, что больше не планируют выпускать модель Gemini 3.5 Pro, релиз которой генеральный директор Сундар Пичаи поначалу анонсировал на июнь.

За это время Google провела масштабную реорганизацию своей ИИ-лаборатории DeepMind:

  • основатель и гендиректор подразделения Демис Гассабис покинул пост;
  • компанию покинули несколько руководителей направления разработки Gemini.

Месяцы задержек привели к отставанию Google от Anthropic и OpenAI, продолжавших выпускать новые версии своих топовых моделей. Пичаи в июле отвергал заявления о потере позиций в ИИ-гонках, однако в последние месяцы компания сместила фокус в публичных заявлениях по передовым возможностям Gemini на ценовое преимущество над моделями конкурентов.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустил Gemini для юристов. Компания представила платформу Gemini Enterprise for Legal, автоматизирующую рутинные и аналитические задачи для юридических фирм с помощью ИИ-агентов и защищенного доступа к правовым базам данных.

Автор:
Максим Кольц

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