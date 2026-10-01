Частные денежные переводы в Украину продолжают падать

За восемь месяцев 2026 года денежные переводы в Украину упали на 7,5% до $4,91 млрд.

Как пишет Dilo, об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его данным, наибольшее падение зафиксировано по зарплатам из-за рубежа (-23,9%) до 1,11 млрд дол. Это падение ускоряется от месяца к месяцу.

Эксперт объясняет, что свидетельствует о том, что все меньше официальных переводов зарплат и оплаты контрактов фиксируется.

В то же время, частные переводы хотя и сохраняют положительную динамику за 8 месяцев 2026 года (+16,1%) до 2,18 млрд грн, но темпы также падают.

Наиболее стабильные переводы по неформальным каналам, которые НБУ фиксирует на уровне 201-204 млн в месяц, за восемь месяцев составляли 1,62 млрд дол.

Шевчишин отмечает, что в августе переводы обвалились на 4,5% до $615 млн, что является наибольшим падением для этого месяца за доступную статистику и гораздо больше исторических средних 1,5%.

"А из-за активных обстрелов и тяжелой зимы, призывов власти (даже городской) относительно рассмотрения эвакуации, временного переезда понятно, что ситуация будет ухудшаться. А значит, годовые прогнозы можно пересматривать с понижением. Пока минимально до 7,4 млрд долл., но и это может быть многовато", - констатирует .

Напомним, в первом полугодии 2026 года объем частных переводов в Украину сократился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,684 млрд долларов. Больше всего сократились поступления, связанные с оплатой труда украинцев, временно работающих за границей, тогда как доля помощи семьям, напротив, возросла.