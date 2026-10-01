Южная Корея инвестирует $200 млрд в энергетику США

Президент США Дональд Трамп объявил о планах Южной Кореи инвестировать 200 млрд долларов в американские энергетические инициативы, в частности, в проект сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске, строительство восьми атомных электростанций и электростанции на шесть гигаваттов в Техасе.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Эти обязательства являются частью стратегического инвестиционного пакета в 350 млрд долларов, который Сеул согласовал в прошлом году в рамках торгового соглашения в обмен на снижение американских пошлин. Заявление прозвучало за пять недель до промежуточных выборов в США и охватывает штаты Аляска и Техас, где кандидаты от Республиканской партии ведут напряженную избирательную борьбу.

Позиция Сеула и детали проектов

Пока остается непонятным, как быстро Южная Корея одобрит финансирование. Совместное заявление Министерства торговли Кореи оказалось более сдержанным: стороны договорились лишь начать работу над проектом на Аляске при условии его коммерческой целесообразности и соблюдения местного законодательства.

В то же время, депутат Национальной ассамблеи от правящей Демократической партии Сон Дже Бон отметил, что Вашингтон подал вопросы как окончательно согласованные, хотя реальной договоренности не было, и назвал подобные действия похожими на аферу.

Среди анонсированных инициатив:

Alaska LNG: Трамп заявил, что Корея выделит 54 млрд долларов на газопровод и комплекс сжигания, что обеспечит 12 тысяч строительных рабочих мест. Генеральный директор оператора проекта Glenfarne Group Брендан Дювал оценил строительство в три года, а начало экспорта еще в пять лет. Однако эксперты указывают, что проект не является коммерчески выгодным без прямой господдержки, а ряд компаний, таких как ExxonMobil, ранее выходили из него из-за высоких затрат и рисков;

Электростанция в Техасе: министр торговли США Говард Лютник сообщил о намерении профинансировать строительство газовой станции стоимостью 22 млрд долларов. Аналитики ожидают, что первый транш пойдет именно на этот объект;

Атомная энергетика: предусмотрено строительство восьми ядерных реакторов в штатах Огайо, Теннесси, Южная Каролина и Кентукки. По словам Трампа, шесть реакторов построит американская компания Westinghouse, а два – корейская компания.

Отраслевые эксперты предостерегают, что строительство АЭС длится десятилетиями и часто сопровождается значительным перерасходом средств. Аналогичное соглашение администрации Трампа с Westinghouse о финансировании десяти реакторов японским правительством пока практически не продвинулось.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея планирует покупать меньше нефти на Ближнем Востоке до 2035 года. Южная Корея намерена сократить зависимость от импорта сырой нефти с Ближнего Востока до 50% к 2035 году. Четвертая по величине экономика Азии стремится диверсифицировать источники снабжения энергией после серьезных перебоев, вызванных войной с Ираном.