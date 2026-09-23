Южная Корея планирует покупать меньше нефти на Ближнем Востоке к 2035 году

Южная Корея намерена сократить свою зависимость от импорта сырой нефти с Ближнего Востока до 50% к 2035 году. Четвертая по величине экономика Азии стремится диверсифицировать источники снабжения энергией после серьезных перебоев, вызванных войной с Ираном.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

В новом 10-летнем плане безопасности природных ресурсов министерство подчеркивает необходимость фундаментальных изменений в цепях снабжения. Война в Иране перекрыла привычные мировые энергетические потоки, что вынудило Сеул пересмотреть свою стратегию.

В 2025 году страна получала 70% своей нефти с Ближнего Востока, причем значительная часть сырья транспортировалась через уязвимый Ормузский пролив.

Обновленная стратегия предполагает увеличение стратегических запасов сырой нефти примерно на 20 миллионов баррелей к 2030 году.

Кроме нефти, Южная Корея нацелена на привлечение дополнительных объемов конденсата — сверхлегкой нефти, критически важной для нефтехимической отрасли. Страна столкнулась с дефицитом этого сырья на фоне ближневосточного конфликта.

В общей сложности государство удовлетворяет около 45% своего спроса на нефть за счет импорта, из которого 77% традиционно поступало с Ближнего Востока. В то же время, относительно природного газа правительство поставило амбициозную цель — ограничить зависимость от этого региона на уровне ниже 30% к 2035 году.

В рамках масштабного укрепления цепей поставок дорожная карта правительства также предусматривает расширение списка критически важных минералов для Южной Кореи с 38 до 51 позиции.

В частности, в список будут добавлены 10 редкоземельных элементов, а также германий, который имеет решающее значение для производства современных полупроводников.

Напомним, Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода "Восток-Запад" до Красного моря. Новость о возобновлении поставок помогла успокоить мировые рынки нефти и стимулировала падение цен. На фоне этих событий фьючерсы на нефть марки Brent снизились более чем на 2 доллара за баррель, достигнув самого низкого уровня с 8 сентября.