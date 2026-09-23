Південна Корея планує купувати менше нафти на Близькому Сході до 2035 року

Південна Корея має намір скоротити свою залежність від імпорту сирої нафти з Близького Сходу до 50% до 2035 року. Четверта за величиною економіка Азії прагне диверсифікувати джерела постачання енергії після серйозних перебоїв, викликаних війною з Іраном.

Як пише Dilo,про це повідомляє Reuters.

У новому 10-річному плані безпеки природних ресурсів міністерство наголошує на необхідності фундаментальних змін у ланцюгах постачання. Війна в Ірані перекрила звичні світові енергетичні потоки, що змусило Сеул переглянути свою стратегію.

У 2025 році країна отримувала 70% своєї нафти з Близького Сходу, причому значна частина сировини транспортувалася через вразливу Ормузьку протоку.

Оновлена стратегія передбачає збільшення стратегічних запасів сирої нафти приблизно на 20 мільйонів барелів до 2030 року.

Окрім нафти, Південна Корея націлена на залучення додаткових обсягів конденсату — надлегкої нафти, яка є критично важливою для нафтохімічної галузі. Країна зіткнулася з дефіцитом цієї сировини на тлі ближньосхідного конфлікту.

В цілому держава задовольняє близько 45% свого попиту на нафту за рахунок імпорту, з якого 77% традиційно надходило з Близького Сходу. Водночас щодо природного газу уряд поставив амбітну мету — обмежити залежність від цього регіону на рівні нижче 30% до 2035 року.

У межах масштабного зміцнення ланцюгів постачання дорожня карта уряду також передбачає розширення списку критично важливих мінералів для Південної Кореї з 38 до 51 позиції.

Зокрема, до переліку додадуть 10 рідкісноземельних елементів, а також германій, який має вирішальне значення для виробництва сучасних напівпровідників.

Нагадаємо,Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу "Схід-Захід" до Червоного моря. Новина про відновлення поставок допомогла заспокоїти світові ринки нафти та стимулювала падіння цін. На тлі цих подій ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися більш ніж на 2 долари за барель, досягнувши найнижчого рівня з 8 вересня.