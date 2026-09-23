Ціна нафти на 23 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у середу, 23 вересня, продовжили знижуватися на тлі очікувань збільшення постачання із країн Перської затоки після відновлення роботи важливого нафтопроводу в Саудівській Аравії.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 23 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $98,16 -1,1% WTI $89,01 -1,67% Urals $107,50 -6.88%

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $1,09, або 1,1%, до $98,16 за барель, тоді як WTI — на $1,50, або 1,67%, до $89,01 за барель.

Ціни на обидва контракти знижувалися шість сесій поспіль, досягнувши приблизно двотижневих мінімумів. У вівторок Brent уперше з 8 вересня закрилася нижче $100 за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту продовжили падіння на тлі відновлення роботи саудівського нафтопроводу та надій на дипломатичне врегулювання конфлікту між США й Іраном.

У вівторок Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу "Схід-Захід" до Червоного моря. Через порушення постачання нафти з Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки через Ормузьку протоку Ер-Ріяд використовує цей нафтопровід для перенаправлення близько 4 млн барелів на день — приблизно 4% світових поставок — до Янбу.

Ірак також збільшує експорт нафти, заявив у вівторок міністр нафти країни Басім Мохаммед. За його словами, країна експортує понад 3 млн барелів на добу та планує збільшити постачання через Туреччину до понад 600 тис. барелів на добу.

За попередніми даними компаній із відстеження суден Vortexa та Kpler, у серпні експорт іракської нафти становив відповідно 2,3 млн і 2,17 млн барелів на добу. Це більше, ніж у липні, але менше за довоєнний рівень у лютому — 3,7 млн і 3,362 млн барелів на добу відповідно.

Раніше повідомлялося, що попит на нафтові танкери підскочив до максимуму через удари в Ормузькій протоці. Стрімке зростання попиту на нафтові танкери для транспортування нафти з Перської затоки підштовхнуло ціни на судна до рекордних рівнів.