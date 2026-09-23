RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Готівковий курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,90

51,64

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Ціна нафти на 23 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціна нафти на 23 вересня / Depositphotos

Ціни на нафту у середу, 23 вересня, продовжили знижуватися на тлі очікувань збільшення постачання із країн Перської затоки після відновлення роботи важливого нафтопроводу в Саудівській Аравії.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 23 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $98,16  -1,1%
WTI $89,01  -1,67%
Urals $107,50  -6.88%

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $1,09, або 1,1%, до $98,16 за барель, тоді як WTI — на $1,50, або 1,67%, до $89,01 за барель.

Ціни на обидва контракти знижувалися шість сесій поспіль, досягнувши приблизно двотижневих мінімумів. У вівторок Brent уперше з 8 вересня закрилася нижче $100 за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту продовжили падіння на тлі відновлення роботи саудівського нафтопроводу та надій на дипломатичне врегулювання конфлікту між США й Іраном.

У вівторок Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу "Схід-Захід" до Червоного моря. Через порушення постачання нафти з Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки через Ормузьку протоку Ер-Ріяд використовує цей нафтопровід для перенаправлення близько 4 млн барелів на день — приблизно 4% світових поставок — до Янбу.

Ірак також збільшує експорт нафти, заявив у вівторок міністр нафти країни Басім Мохаммед. За його словами, країна експортує понад 3 млн барелів на добу та планує збільшити постачання через Туреччину до понад 600 тис. барелів на добу.

За попередніми даними компаній із відстеження суден Vortexa та Kpler, у серпні експорт іракської нафти становив відповідно 2,3 млн і 2,17 млн барелів на добу. Це більше, ніж у липні, але менше за довоєнний рівень у лютому — 3,7 млн і 3,362 млн барелів на добу відповідно.

Раніше повідомлялося, що попит на нафтові танкери підскочив до максимуму через удари в Ормузькій протоці. Стрімке зростання попиту на нафтові танкери для транспортування нафти з Перської затоки підштовхнуло ціни на судна до рекордних рівнів. 

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності