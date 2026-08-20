Попит на нафтові танкери підскочив до максимуму 2008 року через удари в Ормузькій протоці

Стрімке зростання попиту на нафтові танкери для транспортування нафти з Перської затоки підштовхнуло ціни на судна до рекордних рівнів. Країни Близького Сходу намагаються забезпечити безперебійний експорт сировини, попри регулярні ракетні удари та атаки безпілотників на цивільні судна.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

За даними судноплавного брокера Braemar, вартість як новозбудованих, так і сучасних вживаних суден найбільшого класу (VLCC) в останньому кварталі перевищила $130 млн, досягнувши найвищої позначки з 2008 року. Паралельно до історичних рекордів зросли і ставки річного фрахту супертанкерів.

Човникові рейси та купівля власних флотів

Експортери змушені переходити на формування власних флотів заради фізичного контролю над логістикою:

Схема перевалки: Національна нафтова компанія Абу-Дабі (Adnoc) та Kuwait Petroleum Corp створили систему човникових перевезень, коли невеликі танкери вивозять нафту через Ормузьку протоку та перевантажують її на супертанкери з іншого боку для доставки кінцевим покупцям.

Масштабні закупівлі Adnoc: судноплавний підрозділ Adnoc L&S у серпні придбав шість супертанкерів і п'ять газовозів найбільшого класу за $1,3 млрд, щоб підтримувати постачання на тлі зростання атак Ірану майже до однієї на день.

Дисконти безфлотових країн: виробники, які не мають власного флоту (зокрема Ірак), змушені пропонувати значно глибші знижки на сировину, щоб компенсувати покупцям високі ризики проходження протоки.

Позиція Саудівської Аравії: компанія Saudi Aramco почала пропонувати азійським клієнтам партії нафти з проходженням небезпечного маршруту, а судноплавна компанія королівства Bahri довела власний флот до рекордних 107 суден.

Доходи судновласників

За оцінками брокера Clarksons, доходи на спотовому ринку для найбільших танкерів лише за тиждень підскочили на 20%. Ризиковані рейси з акваторії Ормузької протоки до Китаю приносять судновласникам понад $550 000 на добу, тоді як рейс за маршрутом Червоне море — Китай приносить близько $318 000 на добу.

За даними аналітичної компанії Vortexa, понад 50% усіх рейсів через протоку виконують лише 29 спеціалізованих танкерів. Основну частку небезпечних перевезень контролює південнокорейський оператор Sinokor, який інвестував $5,9 млрд у купівлю танкерного флоту напередодні загострення конфлікту.

Нагадаємо, таємний експорт нафти через Ормузьку протоку стримує зростання світових цін. Країни Близького Сходу налагодили приховані маршрути, які запобігають глобальному енергетичному стрибку цін попри активні воєнні дії.