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Таємний експорт нафти через Ормузьку протоку стримує зростання світових цін

танкер
Таємний експорт нафти через Ормузьку протоку стримує зростання світових цін / Depositphotos

Країни Близького Сходу налагодили масштабну схему прихованого транспортування нафти з Перської затоки, що запобігає глобальному енергетичному стрибку цін та інфляції попри активні воєнні дії за участі Ірану.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Схема полягає у човниковому перевезенні сировини через Ормузьку протоку на танкерах із вимкненими транспондерами та подальшому перевантаженні нафти на інші судна в Оманській затоці. За оцінками джерел на ринку, обсяги таких операцій перевищують 4 млн барелів на добу.

Як працює човниковий трафік і що відбувається з цінами

До початку конфлікту протокою щодня проходило близько 20 млн барелів (близько п'ятої частини світової пропозиції). За останніми оцінками Міненерго США, поточний трафік у регіоні завдяки обхідним шляхам сягає близько 9 млн барелів на добу.

  • Вплив на ринок: тіньовий флот у поєднанні з використанням нафтопроводів та вивільненням резервів утримує ф'ючерси на сорт Brent у коридорі $80–90 за барель, хоча на початку війни експерти прогнозували зліт до $150.
  • Скупчення танкерів: біля узбережжя Оману наразі дрейфує близько 150 суден різного класу (проти 40 у січні), які очікують на рейдове перевантаження нафти з кораблів-човників.
  • Учасники постачань: крім компанії ADNOC з Об'єднаних Арабських Еміратів, яка вже реалізувала 135 млн барелів, подібні маршрути використовують вантажі з Іраку, Катару та Кувейту. До схеми також поступово долучається Саудівська Аравія через ризики атак єменських хуситів у Червоному морі.

Ризики та атаки на танкери

Експорт нафти в умовах бойових дій супроводжується постійною небезпекою. За даними еміратської ADNOC, від початку конфлікту атак в Ормузькій протоці зазнали 23 її судна, внаслідок чого один моряк загинув, а 20 отримали поранення. Крім того, у водах затоки фіксують регулярні розливи нафти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що судна масово вимикають радари в Ормузькій протоці на тлі ескалації та воєнних дій. Комерційні танкери почали курсувати стратегічним коридором у режимі радіомовчання для захисту від ударів.

Автор:
Максим Кольц

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