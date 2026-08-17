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Тайный экспорт нефти через Ормузский пролив сдерживает рост мировых цен

танкер
Тайный экспорт нефти через Ормузский пролив сдерживает рост мировых цен / Depositphotos

Страны Ближнего Востока наладили масштабную схему скрытой транспортировки нефти из Персидского залива, что предотвращает глобальный энергетический скачок цен и инфляцию, несмотря на активные военные действия с участием Ирана.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Схема заключается в челночной перевозке сырья через Ормузский пролив на танкерах с выключенными транспондерами и последующей перегрузке нефти на другие суда в Оманском заливе. По оценкам источников на рынке, объемы таких операций превышают 4 млн. баррелей в сутки.

Как работает челночный трафик и что происходит с ценами

До начала конфликта проливом ежедневно проходило около 20 млн баррелей (около пятой части мирового предложения). По последним оценкам Минэнерго США, текущий трафик в регионе благодаря обходным путям достигает около 9 млн баррелей в сутки.

  • Влияние на рынок: теневой флот в сочетании с использованием нефтепроводов и высвобождением резервов удерживает фьючерсы на сорт Brent в коридоре $80–90 за баррель, хотя в начале войны эксперты прогнозировали взлет до $150.
  • Скопление танкеров: у побережья Омана сейчас дрейфует около 150 судов разного класса (против 40 в январе), которые ожидают рейдовую перегрузку нефти с кораблей-челноков.
  • Участники поставок: кроме компании ADNOC из Объединенных Арабских Эмиратов, уже реализовавшей 135 млн баррелей, подобные маршруты используют грузы из Ирака, Катара и Кувейта. К схеме также постепенно присоединяется Саудовская Аравия из-за рисков атак йеменских хуситов в Красном море.

Риски и атаки на танкеры

Экспорт нефти в условиях боевых действий сопровождается неизменной угрозой. По данным эмиратской ADNOC, с начала конфликта атак в Ормузском проливе получили 23 ее судна, в результате чего один моряк погиб, а 20 получили ранения. Кроме того, в водах залива фиксируют регулярные разливы нефти.

Напомним, ранее сообщалось, что суда массово выключают радары в Ормузском проливе на фоне эскалации и военных действий. Коммерческие танкеры начали курсировать по стратегическому коридору в режиме радиомолчания для защиты от ударов.

Автор:
Максим Кольц

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