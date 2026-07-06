Тайная нефть ОАЭ: как танкерный магнат зарабатывает миллионы в Ормузском проливе

Один из крупнейших производителей нефти в Персидском заливе — Объединенные Арабские Эмираты — нашел способ тайно вывозить свое сырье через заблокированный Ормузский пролив. Главным партнером ОАЭ в этом рискованном проекте стал южнокорейский судоходный магнат Га Хюн Чунг, чья компания Sinokor Group зарабатывает сумасшедшие доходы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным аналитиков Vortexa, уже в июне 2026 почти половина эмиратской сырой нефти транспортировалась супертанкерами под контролем Sinokor. Пока другие судовладельцы считали транзит через пролив слишком опасным, ОАЭ и Sinokor наладили скрытые логистические цепочки.

Тактика "теневого" флота и большие прибыли

Для прорыва блокады национальная нефтяная компания Абу-Даби привлекла флот Sinokor для так называемых "молочных рейсов". Танкеры действуют по тактике, обычно присущей подсанкционным странам (РФ, Ирану или Венесуэле):

Выключенные транспондеры: корабли идут по проливу полностью "темными", без подачи сигналов о местонахождении, часто под прикрытием ночной тьмы.

Перевалка в море: нефть загружается в портах ОАЭ (Звезда, Дас), транспортируется через пролив и перекачивается на другие пустые танкеры уже в безопасных водах Оманского залива, откуда идет на мировые рынки.

Движение в конвоях: суда держатся кучно и ближе к побережью Омана.

Коммерческие условия соглашений не разглашаются, однако из-за военных рисков премия за запад в Персидский залив подскочила в 3-4 раза по сравнению с довоенным уровнем. По оценкам судовых брокеров, только три супертанкера Sinokor, задействованные на этих маршрутах с середины апреля, могли принести компании от $60 до $120 млн.

Танкерный монополист

Успех Га Хюн Чунга стал возможен благодаря агрессивной стратегии в конце прошлого года. При поддержке итальянского контейнерного гиганта MSC Group (выкупившего 50% акций Sinokor Maritime) корейская компания скупила и взяла в чартер столько супертанкеров класса VLCC, что под ее контролем оказалось около 40% всего доступного мирового флота, не связанного долгосрочными контрактами.

Сейчас после подписания временного мирного соглашения между США и Ираном танкеры начали включать транспондеры, а объемы вывоза нефти из ОАЭ через Sinokor в июне выросли до 1,4 млн баррелей в сутки. Компания контролирует более трети супертанкеров, способных достичь Персидского залива в ближайшее время, и уже активно предлагает свои услуги другим странам региона, включая Ирак.

Напомним, ранее сообщалось, что США предлагают Ирану доступ к замороженным активам в обмен на открытие Ормузского пролива. Соединенные Штаты и Оман ищут пути урегулирования спора с Ираном по судоходству в Ормузском проливе. Тегерану предлагают доступ к части замороженных за границей активов в обмен на отказ от планов взимать плату за проход судов.