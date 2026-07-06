Таємна нафта ОАЕ: як танкерний магнат заробляє мільйони в Ормузькій протоці

Один із найбільших виробників нафти в Перській затоці — Об'єднані Арабські Емірати — знайшов спосіб таємно вивозити свою сировину через заблоковану Ормузьку протоку. Головним партнером ОАЕ у цьому ризикованому проєкті став південнокорейський судноплавний магнат Га Хюн Чунг, чия компанія Sinokor Group заробляє шалені прибутки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За даними аналітиків Vortexa, вже у червні 2026 року майже половина еміратської сирої нафти транспортувалася супертанкерами під контролем Sinokor. Поки інші судновласники вважали транзит через протоку надто небезпечним, ОАЕ та Sinokor налагодили приховані логістичні ланцюжки.

Тактика "тіньового" флоту та великі прибутки

Для прориву блокади національна нафтова компанія Абу-Дабі залучила флот Sinokor для так званих "молочних рейсів". Танкери діють за тактикою, яка зазвичай притаманна підсанкційним країнам (РФ, Ірану чи Венесуелі):

Вимкнені транспондери: кораблі йдуть протокою повністю "темними", без подачі сигналів про місцезнаходження, часто під прикриттям нічної темряви.

Перевалка у морі: нафта завантажується в портах ОАЕ (Зірку, Дас), транспортується через протоку та перекачується на інші порожні танкери вже у безпечних водах Оманської затоки, звідки йде на світові ринки.

Рух у конвоях: судна тримаються кучно та ближче до узбережжя Оману.

Комерційні умови угод не розголошуються, проте через воєнні ризики премія за захід у Перську затоку підскочила в 3-4 рази порівняно з довоєнним рівнем. За оцінками суднових брокерів, лише три супертанкери Sinokor, задіяні на цих маршрутах з середини квітня, могли принести компанії від $60 млн до $120 млн.

Танкерний монополіст

Успіх Га Хюн Чунга став можливим завдяки агресивній стратегії наприкінці минулого року. За підтримки італійського контейнерного гіганта MSC Group (який викупив 50% акцій Sinokor Maritime), корейська компанія скупила та взяла в чартер стільки супертанкерів класу VLCC, що під її контролем опинилося близько 40% усього доступного світового флоту, не зв'язаного довгостроковими контрактами.

Зараз, після підписання тимчасової мирної угоди між США та Іраном, танкери почали вмикати транспондери, а обсяги вивезення нафти з ОАЕ через Sinokor у червні зросли до 1,4 млн барелів на добу. Компанія контролює понад третину супертанкерів, здатних досягти Перської затоки найближчим часом, і вже активно пропонує свої послуги іншим країнам регіону, зокрема Іраку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США пропонують Ірану доступ до заморожених активів в обмін на відкриття Ормузької протоки. Сполучені Штати та Оман шукають шляхи врегулювання суперечки з Іраном щодо судноплавства в Ормузькій протоці. Тегерану пропонують доступ до частини заморожених за кордоном активів в обмін на відмову від планів стягувати плату за прохід суден.