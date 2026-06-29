Прямий вихід до океану: Казахстан побудує великий термінал в Ормузькій протоці

Казахстан та Іран підписали угоду щодо будівництва казахстанського транспортно-логістичного термінала в іранському порту Шахід Раджаї на березі Ормузької протоки.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Казахстану.

Угоду підписано строком на 27 років. Згідно з умовами документа, два роки відведено безпосередньо на проектування та будівництво об'єкта, а наступні 25 років казахстанська сторона експлуатуватиме термінал.

Порт Шахід Раджаї має стратегічне географічне розташування на північному березі Ормузької протоки. Іранська сторона вже завершила всі внутрішні погодження щодо виділення Астані земельної ділянки під будівництво.

Об'єкт зведуть на ділянці площею 15 гектарів повністю за рахунок приватних інвестицій.

Основна мета проєкту — забезпечити країні прямий вихід до світового океану. Це дозволить суттєво розширити географію експорту та відкриє для казахстанських товарів прямий доступ до ринків Індії, країн Перської затоки, Південно-Східної Азії та Східної Африки.

Реалізація цього логістичного хабу має значно посилити транзитний потенціал міжнародного транспортного коридору "Північ — Південь". За підсумками минулого року обсяг вантажоперевезень цим маршрутом збільшився на 12%, досягши позначки у 3,5 мільйона тонн.

При цьому залізничний трафік безпосередньо між Казахстаном та Іраном продемонстрував стрімке зростання — одразу на 69%.

Нагадаємо, Росія веде переговори з Казахстаном щодо імпорту близько 50 тис. тонн бензину через дефіцит пального.