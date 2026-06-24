РФ намагається закрити дефіцит палива імпортом з Казахстану: деталі

Росія веде переговори з Казахстаном щодо імпорту близько 50 тис. тонн бензину АІ-92 через дефіцит пального, який виник після атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи та позапланових ремонтів підприємств.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За даними агентства, станом на кінець червня зупинка роботи кількох великих НПЗ у центральній частині РФ призвела до скорочення виробництва бензину приблизно на 25% у річному вимірі.

На тлі проблем із виробництвом російський уряд розглядає додаткові заходи для стабілізації ринку. Серед них — обмеження експорту пального, збільшення субсидій для нафтопереробних заводів та організація імпорту бензину. Для одного з найбільших світових експортерів нафтопродуктів такий крок є нетиповим.

Крім того, цього місяця влада РФ дозволила НПЗ виробляти бензин і дизельне пальне з нижчими якісними характеристиками для внутрішнього ринку. Також опрацьовується можливість імпорту бензину морським шляхом.

У Казахстані наразі є профіцит бензину, однак його обсяги можуть скоротитися через плановий ремонт Атирауського НПЗ, який триватиме з 26 червня до 20 липня.

Одним із потенційних постачальників називають казахстанський завод "Конденсат", який має право експортувати паливо. Водночас можливості підприємства також можуть бути обмежені після зупинки російського НПЗ ТАНЕКО, що постачав йому сировину.

Джерела Reuters повідомляють, що одним із варіантів співпраці може стати обмін: Казахстан постачатиме Росії бензин, а натомість отримуватиме російське авіаційне паливо. У липні Казахстан також очікує дефіцит авіапального через зростання попиту та скорочення імпорту з РФ.

Росія, Казахстан, Білорусь, Киргизстан та Вірменія входять до Євразійського економічного союзу, який передбачає безмитну торгівлю нафтопродуктами між країнами-учасницями.

Додамо, московський нафтопереробний завод "Газпромнефти", який двічі потрапив під удари безпілотників у червні, не зможе відновити роботу найближчим часом.

Також зауважимо, що "Татнефть" — одна з найбільших російських нафтових компаній — оголосила про запровадження ліміту на бензин та дизельне паливо по всій Росії.