Украина призывает Европу полностью прекратить торговлю с Россией

Украина призывает европейские страны полностью прекратить торговлю с Россией и транзит российских товаров через Европу. Вопрос стал более актуальным на фоне попыток РФ увеличить транспортировку зерна через порты стран Балтии из-за проблем с маршрутами в Черном море.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Интерфакс-Украина", которое цитирует заявление пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого.

По его словам, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на переговорах с международными партнерами настаивает на полном эмбарго на российские товары и прекращении торговых связей с РФ.

Речь идет не только об ограничении экспорта российского зерна. Украинская сторона предлагает прекратить транзит российских товаров через Европу, чтобы РФ не могла получать доходы от торговли на европейском направлении.

МИД также отслеживает ситуацию в странах Балтии, в частности Латвии. По словам Тихого, Россия пытается контрактовать значительные объемы перевозки зерна через балтийские морские порты из-за проблем с его транспортировкой по Черному морю.

Латвийская сторона, по информации МИД Украины, готовит повышение тарифов на перевозку. Ожидается, что это может существенно усложнить или сделать экономически невыгодной транспортировку российского зерна в латвийские порты.

Также обсуждаются более широкие ограничения и усиление контроля над происхождением зерна, чтобы не допустить перевозки продукции, вывезенной с оккупированных территорий Украины, под видом российской.

Напомним, Латвия планирует ввести 300% таможенную пошлину на российское зерно, которое перевозят транзитом через ее порты. Страны Балтии также обсуждают дальнейшие ограничения такого транзита.