Латвия планирует ввести 300% пошлину на зерно из России и Беларуси

Правительство Латвии планирует ввести пошлину в размере 300% на зерно, поступающее из России и Белоруссии.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс,передает Reuters.

По его словам, он уже провел переговоры на этот счет с премьер-министром Эстонии и планирует аналогичные переговоры с главой правительства Литвы.

Reuters отмечает, что на прошлой неделе официальные лица Латвии и соседней Литвы заявили, что рассматривают возможность прекращения перевозок российского зерна через свои порты после того, как Москва усилила транзитные перевозки в ответ на атаки Украины на ее балтийские порты.

Как отмечают аналитики и трейдеры, российские экспортеры транспортируют зерно через Латвию, страну-член ЕС и НАТО на другие рынки.

Издание добавило, что запрет или высокие пошлины могут лишить страны ключевой альтернативы в то время, когда маршруты через Черное и Азовское моря парализованы в результате ударов украинских дронов.

По данным отрасли, в прошлом экспортном сезоне – с июля 2025 по июнь 2026 года – Россия экспортировала 46,3 млн метрических тонн зерна через порты Азовского и Черного морей, что составило 90% общего объема российского морского экспорта зерна.

Напомним, украинские удары по логистическим центрам и ситуация в Черном море создают проблемы для экспорта российского зерна. Кремлю приходится искать альтернативы для вывоза агропродукции, которых фактически нет.