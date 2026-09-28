До $2000 в месяц за работу до 90 дней: украинцы массово ищут краткосрочные вакансии в Польше

Украинцы все чаще ищут краткосрочную работу в Польше сроком на несколько месяцев с возможностью вернуться домой. Эта тенденция совпадает с потребностями самого польского бизнеса, где оборот сегмента временной работы во II квартале 2026 г. вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,159 млрд злотых.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, а также официальная статистика государственных органов Польши.

Главными причинами всплеска спроса на кратковременный выезд специалисты называют ситуацию безопасности, желание заранее подготовиться и пережить сложный зимний период в стабильных условиях, а также нежелание принимать решения о долгосрочной миграции.

"Мы видим изменение запроса: люди не обязательно планируют ехать в Польшу надолго. Им важно приехать на несколько месяцев, работать в нормальных условиях, заработать и после окончания контракта вернуться домой", - отмечает генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Сколько платят и где ищут работников

Наибольший спрос на временный персонал наблюдается на складах и польских производственных предприятиях. Примерный ежемесячный доход на таких должностях составляет от $1200 до $2000 в зависимости от конкретной вакансии, количества отработанных часов и условий работодателя.

В то же время, спрос польского бизнеса на постоянный штат остается сдержанным. По данным Центрального статистического управления Польши (GUS), к концу II квартала 2026 года в стране было зафиксировано 98,7 тыс. свободных рабочих мест, что всего на 2,9 тыс. больше, чем годом ранее. Работодатели избегают расширения постоянных штатов и закрывают пиковые нагрузки именно за счет временного найма.

Официальная статистика и правила пребывания

Масштаб сегмента временного труда подтверждают и государственные органы Польши:

По состоянию на конец августа 2026 г. в Управлении социального страхования Польши (ZUS) было застраховано более 911 тыс. граждан Украины, что на 6,4% больше, чем в начале года. Они составляют почти две трети всех застрахованных иностранцев в стране. В целом же действующие документы на пребывание в Польше имеют около 1,56 млн. украинцев, из которых почти 959 тыс. находятся под статусом временной защиты.

Активность на рынке временного труда подтверждают данные Министерства семьи, труда и социальной политики Польши (MRPiPS). В прошлом году агентства временного труда направили на работу 697,3 тыс. человек, из которых более половины - 361,3 тыс. - составляли иностранцы. В целом количество заключенных договоров на временную работу возросло с 1,31 млн. в 2024 году до 1,38 млн. в 2025-м.

В агентстве Gremi Personal отмечают, что для краткосрочного трудоустройства сроком до 90 дней в течение 180-дневного периода украинцам не обязательно оформлять статус временной защиты. Граждане Украины могут въехать в Польшу по стандартному безвизовому режиму с биометрическим паспортом, тогда как все необходимые разрешительные документы на легальную работу оформляется работодателем в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, рост заработной платы в Польше демонстрирует существенный разрыв в зависимости от отрасли. Самое динамичное восстановление показывает логистический сектор, где средняя зарплата за год выросла на 8,1% и достигла 9 522 злотых (около $2 400). Для сравнения, в пищевой промышленности рост оказался гораздо более сдержанным — лишь 3,1%, что стало самым низким показателем среди ключевых отраслей польской экономики.

Несмотря на положительную динамику выплат в ключевых областях, острой проблемой для иностранных рабочих остается прозрачность трудоустройства. Около 70% иностранцев, устраивавшихся на работу через агентства занятости, лично столкнулись с непрозрачными схемами начисления или оформления заработных плат. Более того, 57,8% респондентов отметили, что почувствовали сразу несколько подобных недобросовестных практик.