Экономика остановится: в Польше раскрыли сценарий, если украинцы не выйдут на работу

Украинские граждане играют критическую роль в восполнении дефицита кадров на рынке труда Польши. Если бы украинцы одновременно прекратили работу, это привело бы к быстрой остановке отдельных секторов польской экономики.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Дущик.

Экономика остановится

"Если бы не граждане Украины, мы бы ждали автобус 10 минут, а не пять. Потому что они заполняют пробелы на польском рынке труда. Поэтому определенная часть польской экономики зависит от беженцев войны с Украиной. В общем, это украинцы, которые живут в Польше, и нам нужно повторять это все чаще, потому что если бы у нас была такая ситуация, однажды, когда все украинцы остановится", - подчеркнул чиновник.

Дущик также высказался против инициатив по принудительной депортации украинских мужчин призывного возраста, которые пока не трудоустроены.

Он подчеркнул, что среди этой категории есть лица, осуществляющие уход за детьми с инвалидностью, а также украинские военные, проходящие курсы лечения и реабилитации после ранений на территории Польши.

Что будет после окончания войны

Оценивая вероятность возвращения беженцев домой после завершения боевых действий, Дущик отметил, что этот процесс вполне предсказуем и соответствует мировому опыту. По его словам, реальные действия людей часто противоречат их первоначальным намерениям: те, кто планировал уехать, нередко остаются, и наоборот.

Главным фактором, который удерживает украинцев в Польше, является их постепенное внедрение в местное общество. Трудоустройство, изучение языка и адаптация детей в польских школах существенно снижают вероятность возвращения на родину.

По мнению чиновника, сравнение условий жизни в стране ЕС с послевоенной Украиной, которая будет долго преодолевать последствия кризиса, также будет играть не в пользу массовой репатриации. Хотя часть беженцев непременно вернется домой, жизненные и экономические интересы большинства из них будут и дальше оставаться связанными с Польшей.

Почти 68% иностранных работников в Польше - украинцы

Напомним, украинцы остаются ключевой иностранной рабочей силой для польской экономики. По состоянию на конец января 2026 г. в стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины — это почти 68% всех трудоустроенных иностранцев. Общее количество иностранных работников при этом превысило 1,1 млн человек - на 7,1% больше, чем годом ранее.

По данным центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, большинство украинских работников традиционно занятые в логистике, сфере услуг, перерабатывающей промышленности, строительстве и транспорте — секторах, где дефицит кадров постоянен.

В то же время аналитики отмечают, что украинцы все чаще не соглашаются на неквалифицированные должности и выбирают работодателей, предлагающих социальные гарантии и возможности профессионального развития, а не только краткосрочную занятость.