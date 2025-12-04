Работают на складах и в логистических центрах: какие вакансии выбирают украинцы в Польше

В течение девяти месяцев 2025 украинцы в Польше чаще всего искали работу в логистических центрах, промышленности и пищевом производстве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на международную компанию по трудоустройству Gremi Personal.

Самые популярные вакансии

По данным аналитиков, больше всего кандидатов — почти 49% — выбирали вакансии рабочих по упаковке и сортировке товаров на складах и в логистических центрах Польши. На втором месте по популярности оказались аграрные и связанные с обработкой продуктов направления (11,2%).

В ключевые категории также вошли неквалифицированный труд в промышленности (9,96%), технические неквалифицированные работы (9,5%), а также мясо- и рыбопереработка (9,47%). Именно эти направления формируют основу постоянного спроса на рабочую силу в Польше и остаются главными каналами трудоустройства украинских рабочих.

«Среди украинских рабочих востребованы вакансии работников складов, упаковщиков, сортировщиков. Также они активно отзываются на предложения в строительной сфере, где в последнее время растет потребность в квалифицированных рабочих — каменщиках, плиточниках, штукатурах, монтажниках» , — отметила директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Она отметила, что, несмотря на уменьшение вакансий в польском бизнесе первой половины года, польский рынок труда продолжает сталкиваться с дефицитом кадров в ряде отраслей.

Так, наиболее дефицитны в Польше работники мясопереработки и разбора в пищевой промышленности. Ощутимый недостаток кандидатов также на вакансии водителей грузовиков и автобусов .

Стабильным также остается спрос на технических специалистов: водителей погрузчиков, слесарей, сварщиков, работников технического обслуживания.

В отдельную категорию Gremi Personal выделяет специалистов среднего и руководящего звена – бригадиров, руководителей производственных смен и линейных менеджеров. Однако в компании отмечают, что для этих вакансий уже необходимы знания польского языка, опыт работы на аналогичных должностях в Польше или за рубежом, а также умение организовывать производственные процессы и управлять командами. Именно такие компетенции определяют доступ к стабильным и высокооплачиваемым предложениям.

Также в Gremi Personal констатируют, что параллельно со спросом на постоянные вакансии в течение девяти месяцев 2025 сохранялся запрос и на сезонные работы (в структуре клиентов компании на них пришлось 2,1%).

Как и в случае постоянного трудоустройства, главные требования к кандидатам на сезонные работы — стремиться работать и легально находиться на территории Польши.

Заметим, что оплата труда в промышленности Польши стремительно растет, несмотря на сокращение занятости: больше всего — в производстве электроники, пищевой продукции и машиностроении. В то же время, в логистике, розничной торговле и HoReCa темпы повышения замедляются, а заметное сезонное падение зарплат усиливает конкуренцию за рабочие места.

Сейчас Польша находится на втором месте после Германии по количеству украинцев, получивших временное легальное пребывание из-за войны с РФ.