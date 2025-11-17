Перспективные отрасли для украинцев в Польше: где больше растут зарплаты

Оплата труда в промышленности Польши стремительно растет, несмотря на сокращение занятости: больше всего — в производстве электроники, пищевой продукции и машиностроении. В то же время, в логистике, розничной торговле и HoReCa темпы повышения замедляются, а заметное сезонное падение зарплат усиливает конкуренцию за рабочие места. Аналитики объяснили, какие секторы остаются наиболее благоприятными для украинских кандидатов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные анализа Аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal (на базе данных Центрального статистического управления GUS).

Эксперты проанализировали динамику роста зарплат в первые девять месяцев 2025 года. Установлено, что общий показатель заработка вырос. К примеру, в бизнес-сфере рост составляет 8,2%, уровень зарплат - 8750 злотых (2071 евро). Вместе с тем рост неравномерен и зависит от сферы деятельности.

Больше всего поднялись зарплаты у производителей компьютеров и электроники (+10,9%), продуктов питания (+9,8%) , транспортного оборудования, включая военное (+9,2%), машиностроительной отрасли (+9,1%) , включая автомобильной промышленностью (+8,8%) , а также в производителей мебели (+8,9%) .

Более низкими темпы роста зарплат оказались в логистике (+7,8%), HoReCa (+7,8%), строительстве (+7,6%) и розничной торговле (+7,6%). Именно в этих сферах традиционно работает больше украинцев.

Если учитывать ежемесячную динамику (сентябрь к августу), то в розничной торговле и HoReCa уровень зарплат даже снизился на 0,4%.

Аналитики объясняют эту тенденцию традиционным сезонным понижением продаж после летних пиков, что может влиять на размер премий и надбавок. Это, в свою очередь, формирует значительную часть заработков работников.

"Кроме того, на рынок продолжает давить рост предложения рабочей силы. В частности, после сокращений в промышленности часть работников переходит в логистику и HoReCa, увеличивая конкуренцию за рабочие места. Это позволяет бизнесу в этих индустриях сбавлять или притормаживать темпы роста заработных плат", – объясняют аналитики.

Примечательно, что снижение зарплаты на 1,2% в сентябре по сравнению с августом зафиксировано в логистике, что является наибольшим показателем среди исследуемых сфер. При этом эта отрасль демонстрировала высокий рост за первые девять месяцев 2025 года.

Вместе с тем, логистика остается одним из наиболее оплачиваемых секторов в Польше. Средняя заработная плата в этой отрасли в сентябре 2025 года составила 9029 злотых (2137 евро). Для сравнения, в области машиностроения за аналогичный период зарплата составляет 9195 злотых (2176 евро).

Если сравнить эти данные с другими сегментами: средняя зарплата в розничной торговле составила 6766 злотых (1601 евро), а у HoReCa – 6548 злотых (1550 евро).

“Итак, даже незначительный годовой рост в логистике на 5,3% (сентябрь к сентябрю 2024 года) в денежном эквиваленте означает повышение на 455 злотых (107,7 евро), что сопоставимо с абсолютным ростом в секторах розничной торговли или общественного питания", — подчеркивают специалисты Gremi Personal.

Общая ситуация на польском рынке труда выглядит так: рынок продолжает восстанавливаться после замедления. Но темпы роста зарплат зависят от руководителей бизнеса, а именно – их способности удерживать ключевых работников.

Специалисты отмечают, что для украинцев польский рынок в целом благоприятный, но, прежде всего, это касается секторов с меньшим требованием к квалификации и высокой долей физического труда. Прежде всего, это логистика, которая предлагает наиболее стремительный рост занятости (+4,7% за девять месяцев 2025 года).

Между тем, усиливается конкуренция в производстве и даже строительстве. Этот фактор сдерживает увеличение заработков и увеличивает требования к опыту работников.

"В целом, в ближайшем будущем, лучшие перспективы открываются для тех украинцев, которые готовы переходить в производственные и технические специальности: именно здесь польские компании продолжают инвестировать в персонал, предлагая большую стабильность, более высокие зарплаты и более широкие возможности для профессионального роста", – говорят в аналитическом центре.

Напомним, соотношение помощи Польше Украине и вклад наших граждан в экономику соседней страны равняется 1:5.