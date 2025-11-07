Рынок труда Польши: логистика и оборонная промышленность растут, машиностроение сокращается

Предприятия, предоставляющие логистические и складские услуги, производство военного и другого транспорта, продуктов питания и сектора HoReCa демонстрируют лучшие показатели занятости на рынке Польши. В то же время отрасль машиностроения, а особенно производство электроприборов, предоставила меньше рабочих мест. Таковы результаты исследования по отраслям за первые 9 месяцев 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на расчетные данные аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal (на базе данных Центрального статистического управления – GUS).

Лидер роста – логистика – показал прирост в размере +4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Падение на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем было только в июле, но в остальные месяцы рынок демонстрировал уверенный рост. Так, в сентябре текущего года по сентябрь 2024 года занятость в этом секторе увеличилась на 5,6%.

"Как минимум стабильный годовой прирост занятости подтверждает, что рынок логистики сохраняет потенциал для расширения. Данный сегмент бизнеса демонстрирует относительную стабильность спроса на рабочую силу в течение 2025 года, в то же время довольно хорошо возрастая в годовой динамике", - отмечают в Gremi Personal.

Также прогресс демонстрирует сектор производства водного, воздушного, железнодорожного, военного и другого оборудования. Число работников в этих компаниях за девять месяцев увеличилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прирост в период с сентября по сентябрь составил +3,5%.

Аналитики Gremi Personal аргументируют рост активностью государственных оборонных инвестиций и реализацией крупных инфраструктурных проектов: строительство Центрального транспортного узла (CPK), модернизация железнодорожной инфраструктуры, обновление парка общественного транспорта. Также эксперты отмечают смещение акцентов в польской промышленности в сторону высокотехнологичного производства.

Также стабильно растет и рынок HoReCa, показавший 1,9% за девять месяцев этого года.

Пищевая промышленность заметно росла в летние месяцы (с июля по сентябрь), после чего количество трудоустроенных в этой сфере оставалось неизменным – 399 тыс. человек.

Положительная динамика на производствах продуктов питания наблюдается в годовом измерении и составляет почти +1,8%.

"Удельный вес работающих в сфере производства продуктов питания в структуре перерабатывающей промышленности достаточно высок - почти 17%. За счет чего проседание годовой динамики показателей занятости в целом по перерабатывающей промышленности выглядит незначительным - -0,5% в сентябре к сентябрю 2025 года и -0,6% при сравнении периода за девять месяцев сегмента. Что можно объяснить оживлением в сентябре продаж в промышленном производстве", - отмечают эксперты рынка.

Провальным оказался период для машиностроения. Отчасти в производстве электрических приборов количество занятых уменьшилось на 5,2% за август-сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В производстве машин и оборудования, не относящихся к другим группам, количество работников снизилось на 3,5%. Автомобильная промышленность демонстрирует снижение на 1,1%.

Похожие тенденции фиксируются на фирмах по производству мебели – 0,6% за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Проблемы с восстановлением экономики Польши отражают отрасль строительства. В этом сегменте стабильно снижается занятость на 0,4% в сентябре по сентябрь 2024 года. Таким же показатель был в июне-августе. За девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 0,6%.

Уменьшается количество трудоустроенных в розничной торговле -0,3% (сентябрь к августу 2025 года) и -0,7% (сентябрь к сентябрю 2024 года). В абсолютных величинах уменьшение к августу составило минус 2 тыс. человек (до 734 тыс. человек). В августе аналогичные показатели составили –0,14% и –0,4%.

"В сентябре 2025 года годовая динамика розничного товарооборота составила 6,4%. Это дало повод рынку говорить о значительном оживлении продаж. Но надо учесть, что 6,4% - это сравнение с довольно низкой базой в сентябре прошлого года, когда годовые продажи (до сентября 2023 года) снизились на 3%. В сентябре, по сравнению с августом 2025 года, розничный товарооборот снизился на 2,7%. Из-за этого в торговле и ухудшилась занятость.

Аналитики отмечают следующие положительные моменты: в сентябре 2025 г., по данным GUS, фиксировалось значительное увеличение продаж промышленной продукции – на 7,4% к сентябрю 2024 года. Это свидетельствует о значительном ускорении темпов реализации, ведь, по расчетам Gremi Personal, за девять месяцев 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года увеличение продаж промпродукции составило 1,8%.

Правда, рабочих мест эта тенденция не увеличила. К тому же, эксперты допускают, что такое улучшение может оказаться временной тенденцией. В течение 2025 года внутренний и внешний спрос не восстанавливаются в предполагаемых темпах, что негативно влияет на инвестиционные ожидания бизнеса и рынка труда.

Напомним, в Польше растет угроза дефицита кадров из-за усложнения процедур легализации рабочих из третьих стран. В ближайшие месяцы это может серьезно ударить по польской промышленности, логистике, транспорту, сфере услуг и строительству. Поэтому украинцы остаются основной рабочей силой в ряде отраслей в Польше.