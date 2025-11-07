Ринок праці Польщі: логістика та оборонна промисловість зростають, машинобудування скорочується

Підприємства, що надають логістичні та складські послуги, виробництво військового та іншого транспорту, продуктів харчування та сектор HoReCa демонструють найкращі показники зайнятості на ринку Польщі. Водночас галузь машинобудування, а особливо виробництво електроприладів, надала найменше робочих місць. Такими є результати дослідження по галузях за перші 9 місяців 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на розрахунки аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal (на базі даних Центрального статистичного управління – GUS).

Лідер зростання - логістика - показав приріст у розмірі +4,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Падіння на 0,5% порівняно з попереднім місяцем було лише у липні, але в інші місяці ринок демонстрував впевнене зростання. Так, у вересні поточного року до вересня 2024 року зайнятість у цьому секторі збільшилась на 5,6%.

"Як мінімум стабільний річний приріст зайнятості підтверджує, що ринок логістики зберігає потенціал для розширення. Даний сегмент бізнесу демонструє відносну стабільність попиту на робочу силу впродовж 2025 року, водночас доволі гарно зростаючи у річній динаміці. При слабких показниках внутрішнього попиту це може свідчити про зростання ролі Польщі як логістичного хабу в міжнародних транспортних коридорах", – зазначають у Gremi Personal.

Також прогрес демонструє сектор виробництва водного, повітряного, залізничного, військового та іншого обладнання. Кількість працівників у цих компаніях за дев’ять місяців збільшилась на 2,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а приріст у період з вересня до вересня склав +3,5%.

Аналітики Gremi Personal аргументують таке зростання активністю державних оборонних інвестицій та реалізацією великих інфраструктурних проєктів: будівництво Центрального транспортного вузла (CPK), модернізація залізничної інфраструктури, оновлення парку громадського транспорту. Також експерти відзначають зміщення акцентів у польській промисловості у бік високотехнологічного виробництва.

Також стабільно зростає і ринок HoReCa, що показав +1,9% за дев’ять місяців цього року.

Харчова промисловість помітно зростала в літні місяці (з липня по вересень), після чого кількість працевлаштованих у цій сфері залишалась незмінною - 399 тис. людей.

Позитивна динаміка на виробництвах продуктів харчування спостерігається загалом у річному вимірі і становить майже +1,8%.

“Питома вага працюючих у сфері виробництва продуктів харчування в структурі переробної промисловості досить висока – майже 17%. За рахунок чого просідання річної динаміки показників зайнятості в цілому по переробній промисловості виглядає незначним – -0,5% у вересні до вересня 2025 року та -0,6% при порівнянні періоду за дев’ять місяців. Також слід зазначити, що це зниження є повільнішим, ніж середнє по всьому бізнес-сегменту. Що можна пояснити пожвавленням у вересні продажів у промисловому виробництві. Але ринок праці ще не відреагував на зростання попиту у промислових галузях”, – зауважують аналітики Gremi Personal.

Провальним період виявився для машинобудування. Почасти у виробництві електричних приладів кількість зайнятих зменшилось на 5,2% за серпень-вересень 2025 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У виробництві машин та обладнання, що не відносяться до інших груп, кількість працівників знизилась на 3,5%. Автомобільна промисловість демонструє зниження на 1,1%.

Схожі тенденції фіксуються на фірмах з виробництва меблів - 0,6% за дев’ять місяців порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Проблеми з відновленням економіки Польщі відображає галузь будівництва. У цьому сегменті стабільно знижується зайнятість на 0,4% у вересні до вересня 2024 року. Таким же показник був у червні-серпні. За дев’ять місяців, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зниження склало 0,6%.

Зменшується кількість працевлаштованих у роздрібній торгівлі: -0,3% (вересень до серпня 2025 року) та -0,7% (вересень до вересня 2024 року). В абсолютних величинах зменшення до серпня склало мінус 2 тис. осіб (до 734 тис. людей). У серпні аналогічні показники склали -0,14% та -0,4%.

“У вересні 2025 року річна динаміка роздрібного товарообігу склала 6,4%. Це дало привід ринку говорити про значне пожвавлення продажів. Але треба врахувати, що 6,4% – це порівняння з досить низькою базою у вересні минулого року, коли річні продажі (до вересня 2023 року) знизились на 3%. Крім того, до негативних трендів можна додати той факт, що у вересні, у порівнянні з серпнем 2025 року, роздрібний товарообіг знизився на 2,7%. Через це у торгівлі і погіршилась зайнятість. Принаймні ринок праці поки не “помітив” цієї річної позитивної динаміки”, – вважають в АЦ Gremi Personal.

Аналітики відзначають наступні позитивні моменти: у вересні 2025 року, за даними GUS, фіксувалось значне збільшення продажів промислової продукції – на 7,4% до вересня 2024 року. Це свідчить про значне прискорення темпів реалізації, адже, за розрахунками Gremi Personal, за дев’ять місяців 2025 року, у порівнянні з тим же періодом 2024 року, збільшення продажів промпродукції склало 1,8%.

Щоправда, робочих місць ця тенденція не збільшила. До того ж експерти допускають, що таке покращення може виявитись тимчасовою тенденцією. Впродовж 2025 року внутрішній та зовнішній попит не відновлюються в передбачуваних темпах, що має негативний вплив на інвестиційні очікування бізнесу та ринку праці.

Нагадаємо, у Польщі зростає загроза дефіциту кадрів через ускладнення процедур легалізації робітників із третіх країн. Найближчими місяцями це може серйозно вдарити по польській промисловості, логістиці, транспорті, сфері послуг та будівництві. Через це українці залишаються основною робочою силою в ряді галузей у Польщі.