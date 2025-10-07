Стрімке зростання безробіття та рекордна конкуренція за робочі місця: як сьогодні виглядає ринок праці в Польщі

У польських центрах зайнятості наприкінці серпня 2025 року було зареєстровано на 11% більше безробітних, ніж станом на аналогічний період минулого року, і на 3,2% більше, ніж у липні цього року. Число безробітних у цій країні збільшувалось впродовж усього літа.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal та Міністерство сім'ї, праці та міжнародної політики Польщі.

За даними центру, рівень безробіття в 2025 році сягнув 5,5%, що на 0,5 відсоткових пункти більше, ніж за попередній рік. Зокрема, наприкінці серпня було зареєстровано 857,3 тис. осіб – на 26,6 тис. більше, ніж у липні, та на 85 тис. більше, ніж у серпні 2024 року.

Аналітики повідомляють, що рівень безробіття зростав упродовж всього літнього періоду. У липні найбільше зростання безробіття спостерігалось серед громадян, які шукають роботу впродовж терміну від 6 до 12 місяців — на 8,7% більше у порівнянні з червнем (до 157 878 осіб) та на 9,5% порівняно з липнем минулого року. Це може свідчити про посилення ротації кадрів.

Якщо говорити про тих осіб, які шукають роботу впродовж періоду до 6 місяців, у липні їх кількість зросла на 4,5% (до 363 552 осіб) порівняно з червнем 2025 року та на 10,9% порівняно з липнем минулого року.

Відзначено, що суттєво збільшилась кількість тих, хто залишився без роботи внаслідок банкрутства, ліквідацію компаній або скорочення. Це показник становить 15,6% у річному вимірі (38,2 тис. осіб).

Ускладнення ситуації з робочими місцями частково пояснюють законодавчими змінами. Так, з 1 червня 2025 року набрав чинності Закон “Про ринок праці та послуги з працевлаштування”. Після цього зменшилася кількість випадків, коли безробітних знімають із реєстрації через несвоєчасну явку. Служби зайнятості вже не ставлять вимогу до безробітних підтвердити готовність працювати. Важливо лише зголоситись на отримання допомоги впродовж 90 днів.

Однак аналітики центру Gremi Personal вказують, що основною причиною підвищення рівня безробіття є саме ринкові процеси — зниження попиту на працівників.

За словами Олега Руденка, аналітика Gremi Personal, конкуренція на ринку праці є найвищою за останні 5 років. Так, у 2021 році на одну вакансію у Польщі припадало близько 12 безробітних, а у серпні 2025 року цей показник зріс майже вдвічі — до 22,8 осіб на місце.

Водночас, як зазначає Олег Руденко, у країні завершився період стрімкого зростання зарплат. Натомість вони продовжують підвищуватися, але стабільно і помірно. Це дає змогу роботодавцям відновити конкурентоспроможність на європейських ринках.

“Це позитивна тенденція у довгостроковій перспективі, адже може призвести до зниження безробіття і покращення загальної ситуації на ринку праці”, — наголошує Олег Руденко.

Разом зі зростанням зарплат у Польщі рекордно впала інфляція - 2,9%. Вона перебуває в межах цільового діапазону Національного банку Польщі. Тому робота в Польщі стає важливою для забезпечення надійної фінансової ситуації, відзначають аналітики.

Нагадаємо, Польща втрачає працівників із третіх країн через ускладнення процедур легалізації, українці залишаються основною робочою силою в цій країні.