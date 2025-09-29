Польща втрачає працівників із третіх країн, українці залишаються основною робочою силою

У Польщі зростає загроза дефіциту кадрів через ускладнення процедур легалізації робітників із третіх країн. Найближчими місяцями це може серйозно вдарити по польській промисловості, логістиці, транспорті, сфері послуг та будівництві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на міжнародну компанію з працевлаштування Gremi Personal.

Сьогодні 75–80% усіх іноземців, офіційно працевлаштованих у Польщі, становлять українці. Станом на 1 червня 2025 року у системі соціального страхування ZUS було зареєстровано 818 тис. громадян України. Водночас кількість працівників із Непалу, Індії чи Філіппін різко скоротилася: відповідно 12,1 тис., 24,3 тис. та 15,7 тис. застрахованих.

Причина — бюрократичні перепони. За даними компанії, лише очікування на співбесіду в консульстві для отримання робочої візи до Польщі для громадян цих країн може тривати понад рік.

Колумбійці поки що активно працюють у Польщі однак їхній приїзд може бути обмежений вимогою в’їзду за біометричними паспортами.

Директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда зазначила, що польський ринок праці наразі закритий для багатьох іноземних працівників. Новоприбулі практично не з’являються, а працевлаштування тих, хто вже є в країні, стає дедалі складнішим, оскільки державні органи, які виконують адміністративні функції, все частіше відмовляють їм у видачі дозволів. Через це мігранти повертаються до своїх країн або їдуть далі в Західну Європу.

У компанії прогнозують, що якщо правила не зміняться, протягом 6–12 місяців кількість працівників із-за меж Європи буде неухильно зменшуватися, що призведе до дефіциту персоналу.

Натомість, на думку експертів, це може стати шансом для України. Робітники з Філіппін і Колумбії зарекомендували себе як дисципліновані й організовані працівники, які повертаються додому після завершення контракту. Таких спеціалістів можна залучити до післявоєнної відбудови України, якщо буде створена зрозуміла й ефективна імміграційна політика.

Додамо, згідно з даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), оприлюдненими за грудень 2024 року, в трьох воєводських містах зафіксовано середній дохід брутто, що перевищив 10 000 злотих. Лідерами за рівнем заробітної плати стали Краків, Гданськ та Варшава.