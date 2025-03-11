Де в Польщі більше платять: топ-3 міст з найвищими зарплатами у 2024 році

Згідно з даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), оприлюдненими за грудень 2024 року, в трьох воєводських містах зафіксовано середній дохід брутто, що перевищив 10 000 злотих. Лідерами за рівнем заробітної плати стали Краків, Гданськ та Варшава.

Які саме міста лідирують за рівнем оплати праці, пише центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Лідери за рівнем зарплат у грудні 2024 року

Краків - середній заробіток склав 10 678,92 злотих. Це на 3,4% більше, ніж у листопаді, і на 9,6% більше, ніж рік тому. Найбільше зростання зарплат зафіксоване у сфері культури, розваг та відпочинку (44,2%) та послуг з нерухомості (17,3%). Водночас у транспортній та складській галузях відзначено спад на 3%. Гданськ - середня зарплата досягла 10 640,11 злотих. Найвідчутніше зростання спостерігалося у сфері нерухомості (19,5%), тоді як у сфері розміщення та громадського харчування відбулося незначне зниження на 0,1%. Варшава - середня заробітна плата становила 10 456,10 злотих. У столиці також відбулося зростання зарплат у сфері нерухомості – на 17,7%.

Міста, що втратили лідерські позиції:

Ще в листопаді 2024 року найвища середня зарплата була зафіксована в Катовіце, але вже в грудні вона знизилася до 9522,53 злотих, що майже на 3000 злотих менше. Це пояснюється тим, що в цьому місті річні премії виплачували ще в листопаді.

Серед інших міст із високими середніми зарплатами у грудні 2024 року виділяються:

Вроцлав – 9432,95 злотих,

– 9432,95 злотих, Познань – 9411,68 злотих,

– 9411,68 злотих, Щецин – 9247,12 злотих.

За даними Gremi Personal, загалом середній місячний заробіток брутто в грудні 2024 року в Польщі склав 8821,25 злотих. Таким чином, мешканці міст-лідерів мали суттєву перевагу в доходах порівняно з середньостатистичними показниками.

Нагадаємо, що у 2025 році найбільш популярними вакансіями для українців у Польщі, які не вимагають кваліфікації та знання польської мови, стануть посади на складах та виробництві.

Також повідомлялося, що Польща не планує сприяти поверненню українських біженців, оскільки вони є "дуже важливими для польського ринку праці". Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи підкреслив, що Польща економічно зацікавлена в українських працівниках і припустив, що польські роботодавці можуть заохочувати українців залишитися в країні.