Скільки українців живуть у Польщі у 2025 році: офіційні дані

Управління у справах іноземців Польщі оприлюднило актуальну інформацію про кількість громадян України, які постійно проживають у країні. Станом на кінець лютого 2025 року їхня чисельність становить 1,55 мільйона осіб.

Про це повідомляє Gremi Personal.

Ця цифра включає українців, які перебувають у Польщі на підставі:

постійного дозволу на проживання,

тимчасового дозволу на перебування,

карти резидента Європейського Союзу,

спеціального закону про допомогу громадянам України.

Українці залишаються найбільшою групою серед усіх іноземців у Польщі, складаючи 78% від їх загальної кількості.

Повідомляється, що близько 993 тисячі громадян України мають PESEL UKR – реєстраційний номер, що надається біженцям, які прибули після початку повномасштабної війни. Половина цих людей – неповнолітні. Жінки становлять 61% від загальної кількості зареєстрованих, а серед повнолітніх власників PESEL UKR жінки складають 77%, оскільки багато хто з них виїхав до Польщі разом із дітьми.

Тимчасові посвідки на проживання отримали 462 тисячі громадян України, переважно через працевлаштування. Ще 92 тисячі українців (5,94%) мають дозвіл на постійне проживання або карту довгострокового резидента Європейського Союзу.

Де проживає найбільше українців

Найбільше українців проживає у регіонах із великими міськими центрами. Найпопулярнішим є Мазовецьке воєводство, де мешкає 22% громадян України, які перебувають у Польщі.

У Нижньосілезькому воєводстві, адміністративним центром якого є Вроцлав, проживає 12% українців, у Великопольському з центром у Познані – 11%.

Ще по 9% громадян України зосереджені у Малопольському воєводстві, головним містом якого є Краків, та у Сілезькому, адміністративним центром якого є Катовіце.

Зазначається, що оприлюднена статистика не враховує громадян України, які перебувають у Польщі на підставі візи або за безвізовим режимом.

Додамо, що станом на кінець грудня 2024 року майже 4,3 мільйона українців, які були змушені покинути свої домівки внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Порівняно з кінцем листопада, цей показник зріс на 25,6 тисячі.